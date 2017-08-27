جزئیات جلسه هیات مدیره و دلیل تذکر به منصوریان/انتخاب گزینه بعدی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری پس از نشست اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال به تشریح موارد مطرح شده در این نشست پرداخت. وی در این مورد گفت: اگر منصوریان در دو بازی آینده نتیجه بگیرد هستند تا زمانی که نتیجه می گیرند. اما اگر در این دو بازی نتیجه نگیرد اعضای هیات مدیره می نشینند و تصمیم خواهند گرفت.

وی ادامه داد: اخلاقا درست نیست که ما بخواهیم ایشان را کنار بگذاریم. همه ناکامی ها منصوریان مقصر نبوده است. به هر حال چند بازیکن این تیم مصدوم بودند و مشکلاتی را برای تیم بوجود آورده است. پیشنهاد خود من هم بود که به ایشان فرصت بدهیم چرا که فصل قبل هم همین شرایط را داشتیم و تیم بهتر شد.

افتخاری ادامه داد: ما کمی بدشانسی هم داشتیم و چند بازیکن مصدوم شدند اما در فرصت تعطیلات لیگ برتر این مشکلات برطرف می شود و من خیلی خوش بین هستم که این مشکلات حل شود.

وی در مورد اظهار نظر حسن زمانی که اگر منصوریان دو بازی را نبرد باید برود گفت: سخنگوی باشگاه من هستم و من تصمیم می گیرم. ما فصل گذشته را از یاد نبرده ایم. اگر بخواهیم با چند باخت سرمربی را عوض کنیم که سنگ روی سنگ بند نمی شود. هواداران هم باید فرصت بدهند تا تیم کارش را انجام بدهد.

مدیرعامل باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: این تعطیلات باعث خواهد شد که تیم ما به روزهای اوج برگردد. من مطمئن هستم که تیم خوب خواهد شد. مصدوم های ما برگردند شرایط تیم خیلی خوب می شود. اعتقاد دارم که تیم نتیجه می گیرد. اگر نتیجه نگرفت بعدا می نشینیم تصمیم می گیریم.

افتخاری در مورد دلایل غیبت قریبی گفت: من روز گذشته با آقای سلطانی فر جلسه داشتم و امروز هم حکم های اعضای هیات مدیره را آوردم خدمت شان دادم. حکم آقای قریبی هم امضا شده است اما چون طبق اساسنامه باشگاه ایشان چهار جلسه پیاپی غیبت کرده اند وزیر در مورد وی تصمیم می گیرد و از هیات مدیره کنار گذاشته می شوند و برگشت نشان منوط به نظر مجمع باشگاه است.

وی در مورد پاسخ به اینکه گفته می شود شما آقای توفیقی را برای معاونت باشگاه معرفی کردید و آقای قریب هم نظری جویباری را پیشنهاد داده است گفت: آقای قریب اصلا در جلسه نبوده اند که بخواهند کسی را پیشنهاد بدهد.

افتخاری در مورد جلسه با منصوریان گفت: باید نکاتی را به منصوریان تذکر می دادیم. به همین خاطر اعضای هیات مدیره به من ماموریت دادند که این کار را بکنم. امروز نکات خوبی را با ایشان مطرح کردیم و قرار شد از این به بعد هماهنگی بیشتری با ما داشته باشد و در تصمیم گیری ها ما را هم در جریان بگذارد و من هم اعضای هیات مدیره را در جریان بگذارم.

وی افزود: منصوریان اشتباهاتی داشته است که باید این اشتباهات را کمتر کند. قطعا او در بازیهای آینده اشتباهاتش کمتر خواهد شد و تیم نتیجه می گیرد.

وی افزود: ما باید یک تیم آماده داشته باشیم که اگر روزی منصوریان نتوانست یا خودش نخواست بماند گزینه مد نظرمان را داشته باشیم. اسم هایی که مطرح می شود تا به حال به ما پیشنهاد نشده است. لازم هم نمی دانیم که وارد مذاکره شویم. اما در آینده باید تحقیقاتمان را انجام دهیم و مذاکراتی هم داشته باشیم و اگر لازم شد از آنها دعوت کنیم برای مذاکره.

افتخاری در مورد در خطر بودن منصوریان گفت: اگر نتیجه بگیرد که مورد حمایت هیات مدیره قرار خواهد داشت اما اگر نتیجه نگیرد بعید می دانم که خود آقای منصوریان هم بخواهد در این فضا به کارش ادامه دهد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در مورد طلب منصور پورحیدری از این باشگاه گفت: در پرداختی که به بازیکنان خواهیم داشت به خانواده مرحوم پورحیدری هم پرداختی خواهیم داشت. کسی از مدیران باشگاه استقلال جرات نمی کند بگوید پورحیدری را نمی شناسیم. آقای پورحیدری را کل دنیا می شناسند.

افتخاری در مورد اینکه اگر استقلال چند بازی را برد و بعد باخت آیا دوباره بحث برکناری مطرح می شود؟ گفت: مطمئن باشید که اگر تیم ما یک برد داشته باشد شرایط کاملا تغییر می کند. ما بازیکنان بزرگی در خدمت داریم که این مصدومیت ها و بدشانسی ها روی عملکرد آنها تاثیرگذاشته است.