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۸ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۵۹

نیروهای عراقی از آغاز قریب الوقوع عملیات آزادی «الحویجه» خبردادند

نیروهای عراقی از آغاز قریب الوقوع عملیات آزادی «الحویجه» خبردادند

نیروهای عراقی اعلام کردند که هدف آینده آنها در مبارزه با گروه تروریستی داعش بعد از بازپس گیری تلعفر آزادسازی شهرستان «الحویجه» است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، واحد جنگ رسانه وابسته به فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که هدف آینده نیروهای عراقی در مبارزه با گروه تروریستی داعش بعد از بازپس گیری تلعفر آزادسازی شهرستان الحویجه در شمال عراق است.

بنا بر این اعلام، نیروهای عراقی برای انتشار بیانیه پیشروی یگان های نظامی بعد از پایان عملیات «قادمون یا تلعفر» و آغاز قریب الوقوع نبرد «قادمون یا حویجه» آماده می شوند.

گفتنی است که «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق دیروز سه شنبه تحقق پیروزی بزرگ در شهرستان تلعفر واقع در غرب استان نینوا را به عراقی ها تبریک گفته و به آنها وعده داد بزودی گروه تروریستی داعش در عراق ریشه کن شود.

کد مطلب 4074583

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