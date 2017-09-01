اعلام آخرین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیست

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی در حوالی داراب مقارن با ساعت سه و ۵۸ دقیقه صبح امروز جمعه رخ داد. این دانش آموزان دختر در مقطع راهنمایی و دبیرستان مشغول به تحصیل و از رودان و میناب برای شرکت در مسابقات نخبگان و فرزانگان در حال حرکت به سمت شیراز بودند.

جزئیات اخبار این حادثه را در این گزارش می‌خوانید.

۰۲:۰۱ حرکت شبانه اتوبوس برابر دستورالعمل اجرایی اردوها ممنوع نیست

دانش هاشمی پور مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت : حرکت شبانه در آیین نامه جدید که حدود پنج سالی است اجرا می‌شود بلامانع اعلام شده، منتها با رعایت ضوابطی چون تعداد رانندگان و مسائل فنی اتوبوس که کنترل آن برعهده دستگاه‌های ذیربط است.

۰۱:۱۰ مهلت سه روزه برای گزارش

وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با صدا و سیما گفت: ۷ نفر از دانش آموزان، یک نفر از همکارانم در آموزش و پرورش و کمک راننده فوت شده اند و ۳۴ نفر زخمی هستند. دانش آموزانی که در داراب بودند عمومأ حالشان خوب بود به جز دو دانش آموز که در آی سی یو بودند و منتظر عمل جراحی بودند، حال عمومی بقیه نسبتاً خوب بود همچنین ۵ دانش آموز با بالگرد به شیراز منتقل شدند که ۳ نفر از نظر وضعیت جسمی خوب نبودند.

بطحایی درباره علل بروز این حادثه نیزگفت: مواردی نیاز به بررسی بیشتر داشت که از عوامل مربوط خواستیم ظرف سه روز آینده گزارش کارشناسی دقیقی را در این خصوص ارائه دهند که چرا در این وقت شب اتوبوس را حرکت دادند در حالی که شاید این اتفاق می‌توانست در روز بیفتد و دیگر نیازی به حرکت در نیمه شب نبود. دوم آنکه باید بررسی شود که آیا اتوبوس حامل دانش‌آموزان از ایمنی لازم و کافی برخوردار بوده است یا خیر که قرار شد همه این موارد تا سه روز آینده به صورت مکتوب به بنده ارائه شود.

۲۳:۵۱ دانش آموزان بازمانده ازحادثه داراب به آغوش خانواده بازگشتند

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان میناب از بازگشت سه دانش آموز مینابی کاروان ۲۴ نفره که از حادثه داراب به سلامت ماندن به آغوش خانواده های خود خبرداد.

۲۳:۴۱ اصلاح فرایند اردوها حوادث را کاهش می دهد

وزیر آموزش و پرورش گفت: با اصلاح در فرایند اردوها امکان کاهش حوادث نظیر اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی وجود دارد.

۲۱:۲۳ انتقال پیکر دانش آموزان هرمزگانی به بندر عباس

مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: پیکر ۷ دانش آموز حادثه واژگونی اتوبوس هرمزگان در داراب به بندر عباس منتقل شد.

۲۰:۵۰ مراسم تشییع دانش آموزان متوفی مینابی یکشنبه برگزار می شود

فرماندار شهرستان میناب گفت: مراسم تشییع دانش آموزان متوفی در حادثه داراب با حضور مسئولان، مردم و خانواده های دانش آموزان متوفی یکشنبه از مسجد جامع تا چهار راه بسیج واز آنجا تا بهشت زهرا برگزار می‌شود.

۱۹:۲۰ مصدومان واژگونی اتوبوس به غیر از یک نفر وضعیت پایداری دارند

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: به دلیل رسیدگی های انجام شده، خارج از صحنه تصادف هیچگونه مورد فوتی نداشتیم و یه غیر از یک نفر مابقی در شرایط پایداری قرار دارند.

ایرج حریرچی گفت: یکی از مجروحان قطع اندام فوقانی و تحتانی، یکی دیگر از دانش آموزان قطع اندام فوقانی دارد، دو مجروح آسیب در مهره کمر دارند و یکی دیگر از آنها آسیب جدی از ناحیه صورت دیده است.

۱۹:۱۴ دولت در جریان حادثه اتوبوس دانش آموزان از هیچ قصوری نمی گذرد

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه عیادت از دانش آموزان حادثه دیده واژگونی اتوبوس در جمع خبرنگاران بیان کرد: سوالات متعددی پیرامون این حادثه وجود دارد.

وی ادامه داد: سوالهای ما این است که چرا اتوبوس شب حرکت کرده و اینکه اتوبوس استانداردهای ایمنی لازم را دارد و یا راننده گواهی لازم را داشته و از سرعت مطمئنه برخوردار بوده است یا نه که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: چه حادثه دیدگان و چه افرادی که جانشان را از دست دادن مثل فرزند ما هستند و نه وزارت آموزش و پرورش و نه دولت از هیچ قصوری نخواهد گذشت.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در این راستا اگر کوتاهی صورت گرفته باشد باید با شدت برخورد صورت گیرد.

وی همچنین گفت: رییس جمهور محترم در ابتدای صبح در تماس تلفنی خواستار پیگیری جدی موضوع شدند و طی هماهنگی های انجام شده با وزارت بهداشت موضوع پیگیری شد.

۱۹:۱۱ یادداشت وزیر بهداشت

در بخشی از یادداشت سیدحسن هاشمی آمده است: امیدوارم تکرار حوادث تلخی از این دست، آنها را به اموری عادی تبدیل نکند و ایمن‌سازی مسیرهای شهری و بین شهری، استفاده از وسایل نقلیه ایمن و پیشگیری از خطاهای انسانی، هرچه سریع‌تر در دستور کار دستگاه‌های ذی ربط قرار گیرد و برای اجرای این مهم، بر اساس برنامه‌ای مدون، اقدامی سنجیده آغاز و تا انجام، پیگیری شود.

۱۹:۰۰ علت واژگونی اتوبوس دانش آموزان اعلام شد

سرهنگ احمد احمدی رییس پلیس راه استان فارس گفت: علت واژگونی اتوبوس بی احتیاطی و عدم توجه کافی به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی از جانب راننده اتوبوس که در مسیرهرمزگان به شیراز در حرکت بود تشخیص داده شد.

۱۸:۳۷ آخرین وضعیت درمان حادثه دیدگان

قائم مقام معاون درمان دانشگاه از انجام ۳۰ مورد سی تی اسکن، ۷۲ مورد xray ، پنج مورد MRI و ۱۶مورد سونوگرافی برای مصدومان این حادثه خبر داد و گفت: همچنین برای همه بیماران، آزمایش های پاراکلینیکال پانل تروما، انجام شده است.

عبدالخالق کشاورزی ادامه داد: ۱۴ دانش آموز نیز تا ساعاتی دیگر و پس از تکمیل دوره تحت نظر و انجام آزمایش های لازم ترخیص می شوند و ۶ عمل جراحی انجام شده و پنج عمل دیگر نیز در برنامه انجام تا ساعاتی دیگر است.

۱۸:۰۴ وزیر آموزش و پرورش از دانش آموزان مصدوم هرمزگانی عیادت کرد

در پی واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی که قصد عزیمت به شیراز را داشتند که منجر به مرگ ۹ نفر و مصدومیت تعدادی دیگر شد، وزیر آموزش و پرورش امروز با حضور در بیمارستان داراب از مصدومان حادثه عیادت و دلجویی کرد.

۱۷:۵۱ فیلم اظهارات پدر یکی از دانش آموزان مجروح حادثه

پدر یکی از دانش آموزان اتوبوس واژگون شده می‌گوید که چرا اتوبوس دانش آموزان ساعت ۲۳ به سمت فارس حرکت کرده است.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

۱۷:۴۳ پیام تسلیت نماینده ولی فقیه

آیت الله نعیم آبادی نماینده، ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در پیامی، جان باختن تعدادی از دانش آموزان هرمزگانی در حادثه واژگونی اتوبوس را تسلیت گفت.

۱۷:۳۷ جهانگیری دستور بررسی حادثه را صادر کرد

در پی جانباختن تعدادی از دانش آموزان هرمزگانی در سانحه واژگونی اتوبوس، معاون اول رییس جمهور در پیامی ضمن تسلیت به ملت ایران و خانواده های آنان، از مسولان ذیربط خواست تا ضمن بررسی علت بروز این حادثه ناگوار به وضعیت آسیب دیدگان و مصدومان سریعا رسیدگی شود.

متن کامل پیام جهانگیری به شرح ذیل است: حادثه تلخ و غم انگیز واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر هرمزگانی در شهرستان داراب که منجر به جانباختن و مصدوم شدن تعدادی از دانش آموزان عزیزمان شد، موجب تأثر و تألم فراوان شد. این مصیبت غمبار را به ملت ایران، مردم شریف استان هرمزگان و به ویژه خانواده های این عزیزان صمیمانه تسلیت می گویم و از مسئولان ذی ربط به خصوص وزرای محترم آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می خواهم ضمن رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان و مصدومان با بررسی دقیق علت بروز این حادثه ناگوار، در اسرع وقت نتیجه را به اطلاع مردم بزرگوار ایران برسانند.

۱۶:۴۷ تصاویر روند خدمات رسانی به دانش آموزان

خدمات رسانی به دانش آموزان حادثه واژگونی اتوبوس در بیمارستان نمازی شیراز در حال انجام است.

برای مشاهده سایر تصاویر اینجا کلیک کنید.

۱۶:۱۸ دانش آموزان هرمزگانی شنبه تشییع می شوند/ اعلام عزای عمومی

استاندار هرمزگان از تشییع دانش آموزان هرمزگانی در روز شنبه خبر داد.

جاسم جادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفت دانش آموز هرمزگان به همراه مربیشان شنبه عصر در بندرعباس تشییع خواهند شد.

وی بیان کرد: بعد از مراسم تشییع، هر دانش آموز به شهر خودش منتقل خواهد شد.

استاندار هرمزگان بیان کرد: روز شنبه عزای عمومی اعلام شده است.

۱۵:۴۲ دو دانش آموز مصدوم قطع عضو و یک نفر آسیب نخاعی

سخنگوی علوم پزشکی شیراز گفت: ۲ دانش آموز مصدوم در بیمارستان داراب قطع عضو شدند.

دکتر احمد رضا زاده در گفت و گو با مهر، افزود: طبق آخرین اطلاعات جمع شده در خصوص وضعیت دانش آموزان حادثه دیده در شهرستان داراب، تاکنون ۲ دانش آموز با قطع عضو مواجه شدند.

وی ادامه داد: یک دست و یک پا از این ۲ مصدوم قطع شد و یک نفر دیگر نیز دچار آسیب نخاعی شده است.

۱۵:۴۰ وزیر آموزش و پرورش وارد شیراز شد

وزیر آموزش و پرورش به منظور عیادت و سرکشی از دانش آموزان هرمزگانی مصدوم شده در حادثه واژگونی اتوبوس وارد شیراز شد.

همچنین مردم شهرستان داراب نیز از صبح امروز برای کمک به مصدومان حادثه، در حال اهدای خون هستند.

۱۵:۳۷ کنسرت رضا صادقی در بندرعباس لغو شد

در متن پیام رضا صادقی آمده است: «عادت ندارم بر خلاف نگاه قلبم ببینم، با تمام احترام و باور قلبی و اجازه مردم نازنین شهـرم کنسرت امشب رو موکول می کنیم به زمانی دیگر به احترام و هـمدردی با خانواده داغ دیده های حادثه دختران معصوم هـرمزگانی ام. ممنونم از تهیه کنندگان و دست اندرکاران کنسرت امشب که همراه این باور و تصمیم بودن ... تمام قلبم برای این دختران پاک و معصوم مچاله شد.»

۱۴:۲۵ دادگستری فارس برای حادثه واژگونی اتوبوس پرونده تشکیل می دهد

در پی وقوع حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در شهرستان داراب رئیس کل دادگستری استان فارس دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع و انجام اقدامات قانونی در این خصوص را صادر کرد.

علی القاصی با بیان اینکه ۵ نفر از مصدومان با اورژانس هوایی به شیراز اعزام شده اند از عیادت و بررسی آخرین وضعیت مصدومان حادثه در بیمارستان توسط مسئولان قضایی شهرستان خبر داد و ضمن تأکید بر درمان سریع حادثه دیدگان افزود: در خصوص متوفیان حادثه نیز تأکیدات لازم در راستای تسریع اقدامات قانونی، احراز هویت ، بررسی علل فوت و تحویل به خانواده ها به پزشکی قانونی استان ابلاغ شده است.

وی همچنین از بازداشت راننده اتوبوس به دستور دادستان شهرستان داراب خبر داد و تصریح کرد: دستور انجام تست مرفین والکل صادر شده است.

۱۴:۱۷ کمیسیون عمران مجلس پیگیر حادثه تصادف دانش‌آموزان

رئیس کمیسیون عمران مجلس از ورود این کمیسیون برای رسیدگی به عوامل واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان خبر داد و گفت: نیروهای امدادی بدون وقفه به کمک مصدومان بپردازند.

محمدرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس با ورود به این حادثه‌ دلخراش علل آن را بررسی و ضمن برخورد با عامل یا عاملان گزارشی به مجلس ارائه می‌کند.

۱۴:۰۹ آمار قطعی فوتی‌ها ۹ نفر است

مدیر کل بحران استانداری فارس از روند درمان مناسب و گسترده دانش آموزان هرمزگانی خبر داد.

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این حادثه ۵ نفر با بالگرد به بیمارستان های شیراز منتقل شدند.

وی بیان کرد: بقیه مصدومانی که نیاز به دریافت خدمات درمانی داشتند به بیمارستان های داراب و جنت شهر انتقال یافتند.

مدیر کل بحران استانداری فارس آمار قطعی تا این لحظه از کشته شدگان را ۹ نفر اعلام کرد و گفت: روند درمانی به خوبی و با کیفیت مناسب در حال انجام است و تمام ارگان های مربوطه نیز پای کار هستند.

۱۴:۰۲ معاون وزیر: با مقصران حادثه برخورد می کنیم

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: با وزیر آموزش و پرورش عازم داراب هستیم تا متوجه شویم که آیا سازمان دانش‌آموزی از آیین‌نامه تخطی کرده یا کوتاهی از راننده بوده است.

۱۴:۰۱ استاندار هرمزگان عازم داراب شد

استاندار هرمزگان جهت رسیدگی به وضعیت دانش آموزان هرمزگانی حادثه دیده در سانحه واژگونی اتوبوس، عازم شهرستان داراب در استان فارس شد.

۱۳:۲۰ وزیر آموزش و پرورش عازم داراب شد

وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان دانش آموزی و قائم مقام وزیر بهداشت برای پیگیری وضعیت دانش آموزان حادثه دیده هرمزگانی عازم داراب شدند.

۱۳:۱۷ جزئیات حادثه به روایت قائم مقام سازمان دانش آموزی

قائم مقام سازمان دانش آموزی به تشریح جزئیات حادثه ناگوار برای دانش آموزان هرمزگانی در اخرین اردوی امسال این سازمان پرداخت.

محمد علیگو قائم مقام سازمان دانش آموزی با اظهار تاسف از سانحه تصادف اتوبوس دانش آموزی اظهار داشت: قرار بود اردوی تشکیلاتی سازمان دانش آموزی ویژه دانش آموزان دختر متوسطه با جمعیت ۱۰۰۰ نفری از امروز در شیراز برگزار شود که سهم استان هرمزگان حدود ۱۲۰ دانش آموز بوده است.

وی درخصوص زمان سانحه تصریح کرد: مقارن ساعت ۴ بامداد یکی از سه اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی، دچار سانحه شد و در همان ساعات اولیه، مسئولین سازمان دانش آموزی و آموزش و پرورش استان در محل حادثه حضور پیدا کردند و جلسه هماهنگی انتقال مصدومین و چگونگی رسیدگی به وضعیت دانش آموزان را بررسی کردند.

علیگو افزود: متأسفانه در این سانحه دلخراش۱۰دانش آموز به همراه مربی و راننده در دم فوت می کنند و ۳۲ دانش آموز دیگر نیز تحت مراقبت های پزشکی در بیمارستان قرار ‌گرفتند.

وی با بیان اینکه اتوبوس حامل دانش آموزان از مجموعه مورد تایید سازمان حمل و نقل جاده ای تهیه شده است، ادامه داد: قبل از هرگونه سفری اتوبوس از لحاظ فنی و راننده از جهت سلامت مورد تایید راهنمایی و رانندگی قرار می گیرد و وزارت آموزش و پرورش بدون بررسی این شرایط تایید مراکز قانونی، به هیچ عنوان از این اتوبوس ها استفاده نخواهد کرد.

۱۳:۰۸ فیلم انتقال ۴ تن از مصدومان حادثه

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

۱۲:۵۴ پیام تسلیت رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان

حسین هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در پیامی جان باختن دانش آموزان هرمزگانی در مسیر بندرعباس به شیراز را تسلیت گفت.

۱۲:۴۸ اعلام سرعت اتوبوس در زمان حادثه

رییس پلیس راه راهور ناجا جزئیات لحظه واژگونی اتوبوس ولوو حامل دانش‌آموزان در شیراز را اعلام کرد و گفت: اتوبوس حادثه دیده مجهز به سامانه سپهتن بود.

سردار محمد حسین حمیدی با اشاره به این که اتوبوس حادثه دیده دارای سامانه سپهتن (سامانه نظارت و پایش تردد ناوگان حمل و نقل عمومی) بوده است گفت: برابر اطلاعات این سامانه سرعت اتوبوس در لحظه تصادف ۸۶ کیلومتر بر ساعت و مجاز بوده است.

وی افزود: همچنین راننده متوفی این حادثه حدود یک ساعت و نیم رانندگی خود را با اتوبوس آغاز کرده بود ولی به نظر می‌رسد پیش از حادثه استراحت لازم را نداشته است.

وی تصریح کرد: برابر اطلاعات سامانه سپهتن راننده و خودرو مذکور پیش از این تخلف نداشته‌اند اما برابر اطلاعات دریافتی اتوبوس به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده به پایه پل برخورد و پس از آن به یک طرف واژگون شده است که همین شدت برخورد موجب مرگ ۱۰ تن و مجروحیت ۳۵ تن شده است.

۱۲:۴۳ نماینده وزیر بهداشت عازم شیراز شد

معاون کل وزارت بهداشت، برای پیگیری وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی، عازم شیراز شد.

با دستور وزیر بهداشت، دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت به منظور رسیدگی به وضعیت مصدومین سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی عازم شیراز شد.

۱۲:۴۰ همه ظرفیت ها برای رسیدگی به وضعیت مجروحان حادثه بسیج شد

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: همه ظرفیت ها برای رسیدگی به وضعیت مجروحان حادثه دلخراش تصادف دانش آموزان هرمزگانی که صبح جمعه به وقوع پیوست، بسیج شده است.

دانش هاشمی پور که در لحظات اولیه وقوع حادثه عازم منطقه شد، افزود: به دنبال اعلام خبر دلخراش واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان عضو گروه فرزانگان استان هرمزگان که به منظور شرکت در اردوی ملی فرزانگان عازم شیراز بودند، بلافاصله معاونان و کارشناسان اداره کل اموزش و پرورش به محل حادثه اعزام شدند و روند رسیدگی فوری به حادثه دیدگان را دنبال کردند.

۱۲:۳۰ جزئیات لحظه واژگونی اتوبوس ولوو

در تصویری که از سوی پلیس راهور ناجا منتشر شده است جزئیات لحظه واژگونی اتوبوس ولوو حامل دانش‌آموزان در شیراز با سامانه سپهتن مشخص شد.

۱۲:۱۸ پیام تسلیت استاندار هرمزگان در پی جان باختن دانش آموزان هرمزگانی

استاندار هرمزگان با صدور پیامی جان باختن جمعی از دانش آموزان هرمزگانی در حادثه واژگونی اتوبوس در شهرستان داراب را تسلیت گفت.

دستورات لازم برای بررسی دلایل و همچنین رسیدگی فوری به مصدومان این حادثه صادر شده و این موضوع به طور جدی از سوی مسئولان استان پیگیری خواهد شد.

۱۱:۳۰ واکنش وزیر آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش در پیامی توئیتری ضمن تاکید بر پیگیری سریع وضعیت دانش آموزان هرمزگانی از سفر به داراب خبر داد.

۱۱:۰۳ جزئیات واژگونی اتوبوس ولوو حامل دانش آموزان در شیراز

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس ولوو حامل ٤٥ دانش آموز در شمال استان فارس ۱۱ تن جان باختند.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوالی ساعت ٤:٢٦ بامداد جمعه یک دستگاه اتوبوس ولوو با ٤٥ سرنشین حامل دانش آموزان دختر شهرستان های رودان و میناب که از بندرعباس به سمت شیراز در حال تردد بود، در محور داراب - بندرعباس واژگون شد.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه ١٠ تن کشته و ٣٥ تن مجروح شدند که ٢٢ تن از مجروحان سرپایی و ١٣ تن بستری شدند که ٣ تن از مجروحان بستری قطع عضو شده اند.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: برابر گزارشات اولیه ماموران پلیس راه استان خستگی و خواب آلودگی راننده علت این حادثه ناگوار بوده است.

۱۱:۰۰ تصاویری از حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی

۱۱:۴۰ اسامی مجروحان حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی اعلام شد

حمیدرضا شعبانی گفت:مهرنوش ناصری، مطهره دلاوری، مینا جمشیدی، شیدا امانی، شیوا مبینی، فاطمه صادقی نسب و زهرا زرنگار دانش آموزان جان باخته این حادثه تلخ هستند.

شعبانی گفت: این حادثه تعداد ۳۴ مصدوم داشت که تعداد ۳ نفر آنها با اورژانس هوایی به شیراز و دو نفر نیز به فسا اعزام شدند.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس اسامی مصدومان این حادثه رابدین شرح اعلام کرد: خانم ها محدثه ذاکری ( اعزام به شیراز)،زینب شبانی - صدیقه صادقی ( اعزام به شیراز)-معصومه کرمی زاده (اعزام به فسا)-محدثه شب راه رجایی( اعزام به شیراز)-فائزه ذاکری -سیده فاطمه وحدانی -لیلا زبردست -زهرا ذاکری -معصومه خادمی پور -صدیقه سولقانی (اعزام به فسا)-آرزو دیدار -ملیکا سالاری -زینب رحیمی -زینب جعفری -فرنگیس خورستان -نیلوفر قائدی -ریحانه بلالی -معصومه محمودی زاده -اسما حسین زاده -زهرا ارجمند -رفیعه سلطانی -طاهره تیما -سارا خادمی -مرضیه نجفی -فاطمه عباس زاده -نازنین روستایی -ساجده ذاکری نژاد -انسیه گلزاری -راضیه علیزاده - فاطمه داوری -فرخنده محمدی نسب -زینب کریمی -فاطمه نجفی.

۱۱:۲۷ اورژانس در کمتر از ۶ دقیقه در محل حاضر شد

سخنگوی علوم پزشکی شیراز گفت: خودروهای اورژانس در مدت زمان کمتر از ۶ دقیقه در محل حادثه حاضر شدند.

دکتر احمد رضازاده در گفت و گو با خبرنگار مهر یادآور شد: حال ۱۳ نفر از مصدومین مناسب نیست و ۴ نفر از دانش آموزان نیر توسط ۳ بالگرد به شیراز منتقل شدند.

۱۱:۰۸ پزشکی قانونی داراب هویت ۹ کشته شده واژگونی اتوبوس را اعلام کرد

پزشکی قانونی داراب هویت ۹ کشته شده واژگونی اتوبوس دختران دانش آموز هرمزگانی را تائید و اعلام کرد.

اسامی به این شرح زیر است: مهرنوش ناصری ، مطهره دلاوری، مینا جمشیدی ، شیدا امانی ، شیوا مبینی ، فاطمه صادقی نسب، زهرا زرنگار، خانم فرهی به عنوان سرپرست ، حمیدرضا محبت بخش راننده خودرو که در هنگام واژگونی راننده نبوده است.

راننده دیگر این حادثه هم اکنون در بازداشت به سر می برد.

۱۱:۰۵ محل اسکان خانواده دانش آموزان حادثه دیده هرمزگان فراهم است

سخنگوی آموزش و پرورش فارس گفت: محل های اسکان در داراب و شیراز برای خانواده دانش آموزان حادثه دیده هرمزگان فراهم شده است.

حمید شعبانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: شورای بحران در آموزش و پرورش فارس تشکیل شده و در اولین اقدام محل اسکان برای خانواده های دانش آموزان حادثه دیده هرمزگانی در شیراز و داراب فراهم شده است.

وی ادامه داد: ۴ دانش آموز حادثه دیده به بیمارستان نمازی و رجایی شیراز منتقل شدند.

سخنگوی آموزش و پرورش فارس یادآور شد: گروه های مشاورین به محل حادثه و بیمارستان ها اعزام شدند تا در خدمت خانواده های حادثه دیده باشند.

۱۰:۳۹ خواب آلودگی علت وقوع حادثه است/ احتمال قطع نخاع برخی مصدومان

مدیرکل بحران استانداری فارس گفت: طبق بررسی های به عمل آمده خواب آلودگی راننده علت بروز حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی بوده است.

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حزئیات این حادثه گفت: این اتوبوس حامل ۴۵ نفر از دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان مناطق رودان و منیاب استان هرمزگان بوده که برای شرکت در مسابقات فرزانگان و نخبگان عازم شیراز بوده اند.

وی بیان کرد: این اتوبوس در نزدیکی جنت شهر داراب واژگون شد که منجر به مرگ ۱۱ تن و مصدومیت مابقی سرنشیان شد.

مدیر کل بحران استانداری فارس با اشاره به اینکه ۲۲ نفر به صوت سرپایی درمان شدند، افزود: ۱۳ نفر بستری هستند و چهار نفر که حال نامناسبی دارند با بالگرد های جهرم، لار و شیراز به مراکز درمانی شیراز اعزام شدند.

وی گفت: چهار نفر از این مصدومان ممکن است قطع نخاع شده باشند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از مسئولان برای رسیدگی به وضعیت دانش آموان به داراب سفر کرده اند، افزود: وزیر آموزش و پرورش نیز احتمالا برای سرکشی از دانش آموزان به داراب می آید ضمن اینکه معاون درمان علوم پزشکی نیز در این شهرستان حاضر شده و بنده نیز برای رسیدگی به وضعیت دانش آموزان به داراب رفته ام.

۱۰:۱۱ تعداد کشته های واژگونی اتوبوس دختران هرمزگانی به ١١ نفر رسید

مدیر مرکز اورژانس فارس تعداد کشته های واژگونی اتوبوس دختران هرمزگانی را ١١ نفر اعلام کرد.

محمد رضا عالی منش افزود: بلافاصله ١٠ دستگاه آمبولانس اورژانس ١١٥ و پنج دستگاه آمبولانس هلال احمر و آتش نشانی به محل اعزام شدند.اولین آمبولانس در مدت زمان ٩دقیقه به محل رسید.

۰۵:۴۸ سانحه برای اتوبوس دانش آموزان مینابی

رئیس اورژانس داراب به خبرنگار مهر گفت: این تصادف ساعاتی پیش در حوالی جاده فتح آباد داراب رخ داده است.

هادی کشاورز بیان کرد: دانش آموزان أهل میناب و حدودا ١٤ ساله بودند.

تعداد ۱۰ دستگاه خودروی امدادی اورژانس، سه دستگاه از هلال احمر و ۲ دستگاه آتش نشانی به منطقه اعزام شدند.