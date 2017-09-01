هفته سبز نماگرهای فرابورسی/ رشد ١٣٠٠درصدی حجم ETFها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس، در هفته معاملاتی منتهی به ۱۰ شهریورماه، آیفکس با افزایش ۱۳ واحدی معادل ۱.۴ درصد روز چهارشنبه در قله تاریخی خود یعنی ارتفاع ۹۵۳ واحدی ایستاد و بازدهی‌ خود از ابتدای سال را به نزدیکی رقم ۹ درصد رساند.

در همین حال ارزش بازار فرابورس نیز با افزایش ۱.۲ درصدی روبه‌رو شد تا به این ترتیب این متغیر رشد ۲ درصدی را از ابتدای سال تجربه کند.

نگاهی به آمار معاملات بازار فرابورس نشان می‌دهد در مجموع هفته، معامله‌گران یک‌هزار و ۷۲۵ میلیون ورقه بهادار را در ۱۷۴ هزار دفعه داد و ستد کردند که ارزش آن ۱۱ هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال بود. این ارقام در مقایسه با هفته پیشین از رشد بیش از ۱۰۰ درصدی حجم و ارزش و حدود ۳۰ درصدی تعداد دفعات معاملات حکایت داشت.

در همین حال در بازارهای اول، دوم و پایه نیز به ترتیب شاهد جابه جایی ۳۱۱، ۷۹۳ و ۴۷۰ میلیون سهم به ارزش ۵۹۹، ۲۴۳۵ و ۹۸۴ میلیارد ریال بودیم که از افزایش حدود ۳۰۰ درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول، ۷۰ درصدی در بازار دوم و بیش از ۸۰ درصدی در بازار پایه حکایت داشت.

بازار ابزارهای نوین مالی نیز با معامله ۱۵۱ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۷ هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال با رشد بیش از هزار درصدی حجم و ۱۰۷ درصدی ارزش معاملات روبه‌رو شد.

در بازار ابزارهای نوین مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بیشترین حجم مبادلاتی را به میزان ۱۴۳ میلیون ورقه و اوراق بدهی بیشترین ارزش معامله را در رقم ۶ هزار و ۶۵۲ میلیارد ریال تجربه کردند.

اوراق بدهی هفته گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش حجم و ارزش معاملات را به ثبت رساند؛ در همین حال ETFها نیز با رشد بیش از ۱۳۰۰ درصدی حجم و ۵۰ درصدی ارزش معاملات روبه‌رو شد. اوراق تسهیلات مسکن نیز بیش از ۲۰ درصد رشد در حجم و ارزش دادوستدها را تجربه کرد.

ارزش خرد معاملات بازار سهام در مجموع بازارهای اول، دوم، پایه، مشتقه و SME به رقم ۲ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال در هفته گذشته رسید. گروه فلزات اساسی با ارزش معاملاتی به رقم ۶۴۶ میلیارد ریال ۲۳ درصد از ارزش کل معاملات بازار سهام را در اختیار گرفت و در جایگاه نخست ایستاد. گروه شیمیایی‌ها نیز ۱۴ درصد از این رقم را در اختیار گرفت و در رتبه دوم قرار گرفت و گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ۷ درصد از ارزش کل معاملات را به خود اختصاص داد و در مرتبه سوم نشست.

در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم اطلاعیه عرضه اولیه شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان برای روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه منتشر شد. تعداد کل سهام این شرکت ۱۱۰ میلیون سهم و تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم است. همچنین دامنه قیمت در ثبت سفارش این عرضه از مبلغ ۱۱ هزارو ۱۰۰ تا ۱۲ هزار و ۲۰۰ ریال اعلام شده است.

روز چهارشنبه نیز معاون پذیرش و ناشران فرابورس ایران از انتقال شرکت‌های رهشاد سپاهان، پرمیت و اعتباری توسعه به ترتیب با نمادهای معاملاتی «حرهشا»، «سپرمی» و «توسعه» به دلیل اظهارنظر مردود حسابرس به تابلو «پایه ج» خبر داد تا در کنار رشد معاملات بازار پایه فرابورس در هفته قبل، شاهد رخدادهای دیگری نیز در این بازار باشیم. زمان آغاز مجدد معاملات سهام این سه شرکت از سوی معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران اطلاع‌رسانی می‌شود.