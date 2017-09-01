مراسم روز عرفه در لاهه هلند برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معنوی قرائت دعای روح بخش حضرت امام حسین علیه السلام در روز عرفه هم نوا با زائران سرزمین وحی و سایر مسلمانان و شیعیان جهان، در شهر لاهه هلند برگزار شد.

دراین مراسم که با همت مجمع اهل بیت هلند برگزار گردید، اقشار مختلفی از شیعیان مقیم شامل اتباع کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و ... حضور داشتند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه و همکاران ایشان، روحانیون شیعه مقیم، روسای مراکز فرهنگی شیعی و برخی دیگر از شخصیتهای فرهنگی از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند.

حجه الاسلام شهاب مرادی سخنران این مراسم در ارتباط با اهمیت روز عرفه و زوایایی از درس های معنوی دعای عرفه نکات نو و تازه ای را بیان کرد که مورد استقبال گسترده شیعیان مقیم واقع شد.

حضور خانواده ها و جوانان و نوجوانان در برنامه قابل توجه بود.

برگزاری نماز جماعت مغرب و عشاء و پذیرایی از شرکت کنندگان، از دیگر برنامه های اجرا شده در جریان این مراسم بود.