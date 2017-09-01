سعدحریری: اسرائیل علیه ایران «کمپین فریب» به راه انداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعد حریری روز جمعه پس از استقبال رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه از وی، در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند در خصوص اتهامات و ادعاهای اخیر اسرائیل مبنی بر این که ایران به صورت مخفیانه در حال احداث و ساخت یک کارخانه موشک سازی در لبنان است تا حزب الله را با موشک های هدایت شونده مسلح کند، گفت: این گونه سخنان بخشی از کمپین فریب اسرائیلی ها است و اسرائیل به خوبی می داند که هیچ کارخانه موشک سازی در لبنان وجود ندارد.

نخست وزیر لبنان گفت: اسرائیلی ها به کمپین های فریب عادت دارند، آنها عادت دارند چنین اطلاعات نادرستی را تبلیغ کنند. وی ادامه داد: اسرائیلی ها می گویند که حزب الله کنترل لبنان را در اختیار دارد، ولی این موضوع واقعیت ندارد.

حریری گفت: درست است که حزب الله در لبنان وجود دارد، در دولت حضور دارد و در این کشور از حمایت برخوردار است، ولی این بدان مفهوم نیست که کل لبنان از طرف حزب الله کنترل و اداره می شود و حزب الله همه لبنان را تحت کنترل خود دارد.

نخست وزیر لبنان در ادامه افزود: مشکل لبنان با اسرائیل این است که سران آن همیشه از جنگ سخن می گویند و هرگز از صلح سخنی به میان نیاورده اند و خبری از صلح در اظهارات آنها دیده نمی شود.

وی یادآور شد: عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه فقید سعودی در سال دو هزار و دو ابتکار صلح عرب را مطرح کرد. در مقابل اسرائیل در این رابطه چه اقدام عملی انجام داده است؟

حریری درباره درخواست های آمریکا و اسرائیل برای تغییر و تمدید مجوز نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) جهت جلوگیری از قاچاق سلاح حزب الله در جنوب لبنان گفت: من در فصل بهار در واشنگتن بودم و با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کردم و به کنگره هم سر زدم. از نظر آنها، حزب الله واقعاً مایه نگرانی است. من از آنها سوال کردم که آیا مشکل آنها حزب الله است یا مردم لبنان. جنگ علیه داعش همه قابلیت های ارتش لبنان را نشان داد. از زمان سفرم به واشنگتن، دولت آمریکا درباره فعالیت های ما برای تقویت نهادهای دولت لبنان و نیروهای نظامی این کشور بیشتر می داند و کمک های آمریکا به ارتش لبنان همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دیدگاه ها و مواضع درباره حزب الله و نقشش در لبنان کاملاً متفاوت است اما ما به توافق رسیده ایم که همه مسائل حل نشده منطقه ای را کنار بگذاریم؛ بنابراین این مسئله بر فعالیت های دولت،کشور و اقتصاد آن تأثیر نمی گذارد.

حریری در این مصاحبه درباره توافق با گروه تروریستی داعش گفت: عبور جهادی های(تروریست های) گروه دولت اسلامی از مرز سوریه-لبنان با اجازه شخص من و میشل اون رئیس جمهوری لبنان صورت گرفت. وی در پاسخ به این سوال که چه کسی چنین تصمیمی را گرفت، گفت: شخص من و میشل اون رئیس جمهوری لبنان.

وی گفت: ما در خصوص عبور آنها از مرز تصمیم گیری کردیم ولی انتقال آنها با اتوبوس به سمت شرق سوریه بر اساس تصمیم حزب الله و سوریه بوده است.

وی افزود: از ابتدای ماه اوت سال دو هزار و چهارده میلادی ، لبنان نظامیانی داشت که در گروگان گروه دولت اسلامی( گروه تکفیری -صهیونیستی داعش) بودند؛ هدف از این توافق، اطلاع یافتن از محلی بود که این سربازان در آنجا به خاک سپرده شده بودند. بنابراین ما حلقه محاصره مان را تنگ تر کردیم و در نهایت آنها پیشنهاد مذاکره را دادند.

سعد حریری ادامه داد: آنها اطلاعاتی در خصوص محلی که پیکرهای سربازان مان دفن شده بودند، در اختیار ما قرار دادند و در مقابل این مبارزین توانستند همراه با خانواده هایشان بدون درگیری نظامی، محل را ترک کنند.

او ادامه داد: این توافق بحث های زیادی را در لبنان برانگیخت و افراد بسیاری از این موضوع خشمگین بودند، چرا که می دیدند نیروهای جهادی گروه دولت اسلامی ( گروه تکفیری -صهیونیستی داعش) پس از کشتن سربازان لبنانی، سوار بر اتوبوس ها در حال خروج از لبنان هستند.

