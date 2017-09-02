شرط تخریب خانه های غیر مجاز در کندوان/معاوضه زمین با زمین

علیرضا قوچی، مدیر پایگاه پژوهشی روستای تاریخی کندوان درباره مشکلات ثبت جهانی این روستا و حکم تخریب ۹۶ خانه ای که به صورت غیر مجاز در این روستا ساخته شده است به خبرنگار مهر گفت: خانه هایی که بعد از ثبت ملی در این روستا ساخته شده غیر مجاز هستند چرا که بدون پروانه ساخته شده بودند افراد مالک زمین خود هستند اما ساختمان ها را بدون مجوز ساخته اند. بنابراین ما در مقابل زمین شان به آنها زمین می دهیم نه در مقابل ساختمان. اکنون می توانیم هر لحظه برای تخریب این بناها اقدام کنیم اما این کار را انجام نمی دهیم چون منتظریم تا وام روستایی به آنها تعلق گیرد همچنین می خواهیم رعایت حال مردم را کنیم. باید قیمت کارشناسی انجام شود و سرریز جمعیت را نیز در نظر بگیریم و دولت وام کم بهره به آنها بدهد.

وی درباره اینکه بنرهای زیادی در روستا وجود دارد که نمای آن را از بین برده است گفت: تقریبا ۷۶۰ بنر را جمع آوری کرده ایم اما هنوز چند بنر دیگر در روستا مانده است آنها جمع نشدند چون آخر هفته ها افراد زیادی به روستا می آیند و می خواهند اقامت کنند.

قوچی درباره اینکه هر کسی با سلیقه خود در روستا خانه محلی اجاره می دهد نیز توضیح داد: سال ۷۶ اگر با دوربین به روستا می رفتید با شما برخورد خوبی نداشتند الان افتخار می کنیم که خانه ها را به گردشگران با پروانه سازمان بازرگانی اجاره می دهند .

قوچی در پاسخ به این سوال که آیا همه آنها مجوز از سازمان بازرگانی دارند؟ گفت: آیین نامه بوم گردی توسط معاونت گردشگری نوشته و ابلاغ شده است و به تعدادی از آنها پروانه داده ایم. صدور ۱۱ پروانه بوم گردی در دست اقدام است ما سه چهار خانه بوم گردی داریم که به مهمان اتاق اجاره می دهند. البته به خانه هایی مجوز بوم گردی می دهیم که با مجوز ما داخل آنها مبلمان شده باشد. تا کنون ۲۳ مجوز مرمت برای روستایی ها صادر شده است.

وی افزود: ما تنها روستای تاریخی را داریم که ۳۰ هکتار سنگ فرش آن تماما انجام شده است. همچنین کندوان اولین روستایی است که فاضلاب آن از سپتیک به اس پی آر تبدیل شد و آب آن پس از تصفیه به زمین های کشاورزی می رسد. ضمن اینکه سیم و کابل های برق هه از زیر زمین رد شده است این درحالی است که با توجه به شرایط خاص روستا و اینکه پرونده آن در دست جهانی شدن است، باید برای هر اقدامی مجوز بگیریم و طرح داشته باشیم.

قوچی درباره پارکینگ روستا که گنجایش خودورهای ورودی را ندارد نیز افزود: رینگ داخلی مدتی است شروع شده است باید ۶ ماه بگذرد تا ببینیم می توان داخل روستا پارکینگ داشت یا نه.

قوچی درباره اینکه برخی از مغازه هایی که با داربست ایجاد شده اند ؛ شمایل این بخش از روستا را نا مناسب کرده است گفت: کندوان تنها روستای منطقه اسکوست که مهاجرت معکوس دارد یعنی در زمستان ۶۵۰ نفر و در تابستان بالای ۱۵۰۰ نفر ساکن دارد و همه برای کار کردن به روستا می آیند کسی که برای درآمدزایی به روستا می رود باید در این مغازه ها اجناس خود را بفروشد آن هم تا زمانی که جای مناسبی برای آنها تعبیه نشده است ما مخالف این هستیم که مردم از روستا برای کار کردن خارج شوند.

وی درباره فروش اجناس چینی و آثار خارجی نیز در بازارچه روستا در کنار فروش صنایع دستی ایرانی گفت: شاید تنها ۲۰ درصد محصولات خارجی در روستا وجود دارد که به فروش می رسد. در کمیته کالای قاچاق مصوب شده که کالای چینی و خارجی در آنجا فروخته نشود. اجناسی که اکنون داخل روستاست از محصولات طبیعی و ملی و منطقه ای تشکیل شده است که همه آنها یک طرف و اجناس خارجی یک طرف دیگر مغازه ها هستند تا زمانی که اجناس موجود تمام شود. ما در این روستا به وفور ورنی، گیاهان دارویی، جاجیم و گلیم و ... که در منطقه تولید شده را می بینیم و نظارت می کنیم که چه مقدار کم و یا زیاد شده اند. گلیم و جاجیم روستا از اهر می آید کندوان بازار هدف ممقان دوزی نیز شده است. الان درباره کاشی و سرامیک کارهایی را انجام داده ایم که باید روندش طی شود تا بتوان آنها را با اجناس خارجی جایگزین کرد. ما قبلا در این روستا می دیدیم سفالی را از چین آورده اند که گواهی بهداشت ندارد. الان حتی یک سفال چینی هم نمی توان آنجا پیدا کرد. سفالهای رنگی که اکنون در روستاست از همدان آمده است.

قوچی پس از آنکه تصویر مربوط به کالاهای چینی در روستا را دید توضیح داد: به تازگی این اجناس را به روستا آورده اند ما با آنها در این باره برخورد می کنیم. چون باید هر چه سریعتر این اجناس از روستا جمع شود.