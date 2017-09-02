محمد فرشته نژاد آهنگساز سینما و تئاتر که چند پروژه آهنگسازی را در دست دارد درباره فعالیت هایش به خبرنگار مهر گفت: همزمان با آغاز فیلمبرداری فیلم «دم سرخ ها» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه کنندگی سعید سعدی که تاکنون نیمی از آن انجام شده است، کار ساخت موسیقی اثر نیز آغاز شد. ما در کنار ساخت موسیقی فیلم مشغول ضبط و آماده سازی چند قطعه برای کار هستیم که با صدای رضا شفیعی جم تولید می شود.

وی افزود: به دلیل توانایی و علاقه فراوانی که در رضا شفیعی جم برای خوانندگی وجود دارد، فضای آثاری که تولید کردیم جالب است و من ترجیح می دهم فعلا درباره جزئیات کارها اطلاعات بیشتری ندهم، اما مخاطبان بدانند که با کاراکتر بسیار جالب توجهی از رضا شفیعی جم در حوزه موسیقی رو به رو خواهند شد.

این آهنگساز درباره دلیل استفاده از یک بازیگر در مقام خواننده توضیح داد: ما می توانستیم برای قطعات باکلام از خوانندگان حرفه ای استفاده کنیم اما استفاده از بازیگر برای ضبط قطعات تجربه جالب توجهی است و رضا شفیعی جم هم آنقدر توانمند بود که توانست از پس کار بر بیاید.

فرشته نژاد درباره فعالیت های دیگر خود در عرصه سینما و تئاتر گفت: موسیقی فیلم «پروانه خورشید» به تهیه‌کنندگی کامبیز کاشفی با موضوع شهدای مدافع حرم و رویکردی مستندگونه، یک سریال داستانی به کارگردانی امیر فیضی از شبکه دوم سیما و ساخت موسیقی تئاتر «کلنل» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور که قرار است مهر ماه امسال در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه اجرا شود از جمله فعالیت هایم در ماه های اخیر است.

وی در پایان گفت: موسیقی نمایش «کلنل» از حال و هوای متفاوتی برخوردار است که برای خودم تجربه جالب توجهی است و امیدوارم بتوانم رضایت مخاطبان و کارگردان را فراهم کنم.