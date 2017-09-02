به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران صبح امروز شنبه (۱۱ شهریور ماه) و همزمان با روز ملی صنعت چاپ با حضور محمودرضا برازش مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدحسن فکری دبیر این جشنواره در سرای اهل قلم در تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست خبری برازش با اشاره به تشکیل شورای سیاستگذاری این جشنواره به ریاست سید عباس صالحی زمانی که او معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، از آغاز برنامه‌های استانی این جشنواره از پریشب و در استان خراسان‌رضوی خبر داد و گفت: آئین اختتامیه جشنواره ملی صنعت چاپ هم سه‌شنبه (۲۸ شهریور ماه) در تالار وحدت در تهران برگزار می‌شود.

به گفته وی، هفته آینده هم داوری برای انتخاب پیشکسوتان صنعت چاپ جهت تجلیل در این دوره و همچنین بررسی و انتخاب آثار برتر چاپی در هفدهمین جشنواره صنعت چاپ برگزار خواهد شد.

همچنین محمدحسن فکری دبیر هفدهمین جشنواره سراسری صنعت چاپ از بهبود کیفیت محصولات چاپی داخلی متأثر از انتخاب‌های این جشنواره در دوره‌های گذشته خبر داد و گفت: ما حتی شاهد بوده‌ایم که در چند سال گذشته واردات محصولات چاپی بخصوص در بخش صنعتی و در مواردی از قبیل لیبل و برچسب، کاهش چشمگیری داشته و امیدواریم این جشنواره بتواند موجب رونق در تولید محصولات چاپی شود.

در ادامه این نشست خبری محمودرضا برازش مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توضیحاتی پیرامون توافقنامه‌ای که چندی پیش میان سیدرضا صالحی‌امیری و علی طیب‌نیا وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقتصاد و امور دارایی برای واگذاری بخش‌های صنعتی چاپ از وزارت ارشاد به وزارت اقتصاد امضا شد، تصریح کرد: در چند دهه گذشته وزارت صنعت زیر بار این مسئله که تولی‌گری حوزه‌های صنعتی چاپ را برعهده بگیرد، نمی‌یافت اما در دو سال گذشته و با جلسات متعددی که بین ما به عنوان وزارت ارشاد از یکسو و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر و همچنین اتاق اصناف و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، این واگذاری صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه کمتر از پنج درصد گردش مالی صنعت چاپ در دنیا به چاپ کتاب و کمتر از ۱۰ درصد آن به چاپ نشریات و روزنامه‌ها برمی‌گردد، گفت: ۸۵ درصد گردش مالی صنعت چاپ در حوزه‌های صنعتی است؛ پس این واگذاری می‌بایست صورت می‌گرفت، ضمن اینکه به هر حال وزارت ارشاد منابع کافی و لازم برای حمایت از صنعت چاپ را در اختیار ندارد و همان میزانی هم که دارد، در حوزه کتاب و نشریات هزینه می‌کند.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد با اشاره به اینکه مطابق این تفاهمنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صنعت چاپ و وزارت ارشاد متولی امور نظارتی محتوایی صنعت چاپ است، عنوان کرد: خوشبختانه این توافقنامه به تائید آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است و هم‌اکنون بندهای مختلف آن در کمیسیون فرهنگی دولت در دست بررسی است. یکی از این بندها هم از تصویب هیأت وزیران گذشته که مطابق آن واردات ماشین‌آلات چاپی از این پس نیازی به اخذ تائیدیه از وزارت ارشاد ندارد.

برازش با اشاره به وظیفه وزارت ارشاد در راستای اجرای این توافقنامه گفت: ما از مسئولان مربوطه درخواست کرده‌ایم که از این پس تنها تصویر محصولات چاپی مثلاً لیبل یا برچسب‌ها را از طریق اتوماسیونی که به همین منظور ایجاد شده است، در همان مبادی ورودی به کشور در اختیار ما قرار دهند تا کارشناسان ما پس از بررسی و نظارت‌های محتوایی، در مورد تائید یا عدم تائید آنها، نظر نهایی را اعلام کنند؛ این در حالی است که پیش از این واردات هر نوع محصول چاپی نیازمند این بود که تمامی مدارک مربوطه به محصول و همچنین واردکننده به دفتر امور چاپ وزارت ارشاد می‌آمد و پس از بررسی‌های بسیار زمانبر، اجازه واردات آنها داده می‌شد.

وی از عملیاتی شدن سامانه جامع چاپ در تمامی استان‌های کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر کارشناسان ما در ادارات کل ارشاد استان‌ها در مورد مسائل محتوایی و همچنین تصاویر روی محصولات چاپی، نظرات قانونی خود را اعلام و اعمال می‌کنند.

مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال به برخی چالش‌ها در زمینه اجرای توافقنامه مربوطه اشاره کرد و افزود: در بند ۱۶ ماده ۲ این توافقنامه، دو واژه «تأسیس» از کلمه ترکیبی «تأسیس و نظارت» و همچنین «چاپخانه‌ها» از کلمه ترکیبی «چاپخانه‌ها و محصولات چاپی» باید حذف شود تا توافقنامه به شکلی آسان اجرایی شود؛ البته این حذف نیازمند اصلاح در قانون است که این مسئله در حیطه اختیارات مجلس است.

برازش در همین رابطه تصریح کرد: پروسه کوتاه‌تر این است که تغییرات لازم در آئین‌نامه‌ها فعلاً ایجاد شود. لازم به ذکر است که آئین‌نامه‌ای که تا پیش از این ما در اختیار داشتیم، مربوط به ابلاغیه‌ای است از طرف آقای حسن حبیبی معاون وقت رئیس‌جمهور در سال ۱۳۷۰ که در دو بند ۱۷ و ۱۸ آن، ورود دستگاه‌های چاپ و همچنین هرگونه جابجایی ماشین‌آلات چاپ را برعهده وزارت ارشاد گذاشته است. خوشبختانه هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ موضوع ورود ماشین‌آلات چاپ را با مجوز وزارت ارشاد اصلاح کرد و این مسئله دیگر نیازمند مجوز از این وزارتخانه نیست. بند دیگر این آئین‌نامه هم در هیأت وزیران در حال اصلاح است.

وی در مورد مشکلات فعالان حوزه صنعت چاپ پیرامون اخذ مالیات بر ارزش افزوده هم گفت: در این حوزه دو بحث مطرح است؛ یکی اینکه واحدهای چاپی به طور کامل از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند و دوم اینکه مالیاتی که اخذ می‌شود، منطقی و مطابق با سود و زیان واحد چاپی باشد که ما به عنوان وزارت ارشاد در هر دو مورد پیگیر مشکلات فعالان حوزه صنعت چاپ هستیم که دستکم مالیات آنها با ضرایب کمتری اخذ شود.

مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از توافق این اداره کل با چهار دانشگاه صنعتی‌شریف، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان و دانشگاه تبریز برای گذراندن دوره‌های تخصصی کسب و کار برای فعالان حوزه صنعت چاپ خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۸۰ نفر از کسانی که دارای مجوز فعالیت در حوزه صنعت چاپ هستند و توسط صنف خودشان به ما معرفی شده‌اند، با پرداخت نیمی از هزینه‌های این دوره‌ها توسط ما، در این دانشگاه‌ها مشغول گذراندن این دوره‌ها هستند که این مسئله می‌تواند به تقویت بنیه علمی صنعت چاپ کشور کمک کند.

برازش در مورد آینده جشنواره ملی صنعت چاپ با توجه به واگذاری امور صنعتی چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت: ما همین امسال هم که امور هفدهمین دوره جشنواره صنعت چاپ را شروع کردیم، شاهد حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف در جلسات شورای سیاستگذاری جشنواره بودیم؛ ضمن اینکه ما عمیقاً معتقد به کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش واسپاری‌ها به بخش خصوصی و صنف هستیم، اما این مسئله منوط به این است که خود بخش‌های مختلف صنف در صنعت چاپ هم انسجام بیشتری پیدا کنند. چون با وجود تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های قوی در حوزه صنعت چاپ است که ما می‌توانیم امیدوار باشیم که آنها خود عهده‌دار فعالیت‌هایی شوند که در حوزه این صنعت در اختیار دولت است.