به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه هشت و فرهنگسرای گلستان، برنامه در کوی نیکنامان این هفته این فرهنگسرا، با حضور مردم شهیدپرور، خانواده های شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم برگزار شد. این برنامه با قرائت زیارت پرفیض عاشورا و ذکر مصیبت توسط مداح اهل بیت محمدباقر ربیعی آغاز شد.

همسر شهید میثم کهندل در حاشیه این مراسم با بیان اینکه مأموریت های زیاد شهید جزو همیشگی زندگی‌مان بود، گفت: همان اوایل ازدواج هم با وجود اینکه آمدیم و تهران ساکن شدیم اما بخاطر مأموریت های زیاد همسرم و تنها بودن من تصمیم گرفتیم منزلمان را به ورامین پیش خانواده خودم منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه از زمان ازدواجمان تا زمان شهادت میثم کلا ۵ سال با هم زندگی کردیم، افزود: در همین مدت هم بدلیل مسئولیت های کاری شهید خیلی کنار هم نبودیم چند ماه آخر پیش از شهادتش که پیش آمد دو ماه هم ندیدمش البته برای من که در حالت عادی چهار ماه یکبار هم نمی‌دیدمشان عادی بود و تقریبا به این شیوه زندگی عادت کرده بودم و زمانی که خانه نبود من هم می رفتم منزل مادرم اما گاهی هم خیلی خسته می شدم که کاری نمی توانستم بکنم.

این همسر شهید با بیان اینکه همسرم همیشه به لحن شوخی و جدی می‌گفت برایم دعا کن شهید شوم، تصریح کرد: یادم هست یک روز از سر کار آمد گفت دارند ثبت نام می‌کنند برای اعزام به سوریه من هم اسمم را داوطلبانه نوشتم. گفتم واقعا فکر کردی من می‌گذارم بروی؟ گفت حالا اسمم را نوشتم هر وقت نوبتم بشود می‌روم.

وی با تأکید براینکه راه شهدا باید برای همه نسل‌های جامعه ما زنده و محفوظ بماند، تأکید کرد: همه کسانی که متولی امر در نهادها و سازمان‌ها هستند باید بکوشند تا هویت شهدا، سبک زندگی و آرمان های اصلی شان را در زندگی برای نسل‌های بعد تبیین کنند.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام و المسلمین وحیدی با تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان و روز عرفه گفت: روز عرفه مهترین روز برای دعا کردن است و حقیقت دعا یعنی متصل شدن به خدا که همه هستی نشأت گرفته از اوست.

وی با تأکید بر اینکه متاسفانه در دعاهایمان تک بعدی خواه شده ایم در حالیکه هدف از دعا کردن گدایی نیست، افزود: دعا یعنی اتصال به خدا توجه داشته باشید وقتی به خدا وصل می شوید در ازای این اتصال ارزشمند باید از منشأ هستی چه چیزهای با ارزشی مطالبه کنید.

سخنران این مراسم در ادامه با اشاره به اینکه کسانی که به خدا وصل می شوند صبرشان زیاد می شود چون خداوند منشأ صبر است، اظهار داشت: خدا تحمل دارد و در ازای اتصال با دعا تحمل ما هم باید زیاد شود همانطور که می گوییم خدا علیم است پس اگر وصل شویم باید همان خاصیت های خدایی نصیب ما هم می شود.

در ادامه این مراسم نماهنگی درخصوص شهدای مدافع حرم پخش شد و با اهدای لوح تقدیر و هدیه از خانواده شهید میثم تجلیل شد.

