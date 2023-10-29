شهدا را بدون اغراق برای نسل امروز روایت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدی، راوی دفاع مقدس، امروز یکشنبه هفتم آبان در برنامه صبح بخیر ایران شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کرد و با اشاره به اهمیت روایتگری دفاع مقدس و رشادت شهدا گفت: سیزده سال داشتم که از لشگر ۱۷ علی بن ابی طالب (ع) روانه جبهه شدم. ما رزمندگان بزرگواری از جمله شهید بهنام محمدی و حسین فهمیده را داریم که با سن کم وارد جبهه شده و به همه ما درس آزادگی دادند. نسل جوان امروز باید بداند که ایثار و حماسه این شهدا ادامه راه امام حسین (ع) بود و هم اکنون در شهدای غزه نیز در همین راه گام بر می‌دارند.

وی افزود: کتابی به نام بازمانده گردان عشق نوشته‌ام که در آن به بیان خاطرات جبهه از جمله عملیات والفجر ۸ پرداخته‌ام. چنین کتاب‌هایی به نسل جوان امروز کمک می‌کنند که درک بهتری از دلاوری‌ها و رشادت‌هایی که در زمان دفاع مقدس صورت گرفته بود، داشته باشند. آن‌ها با این رزمندگان همزادپنداری کرده و می‌دانند که راه مقاومت همین الان هم هنوز ادامه دارد. سعی ما در اردوهای راهیان نور و برنامه‌هایی از این دست، این است که این یاد را زنده نگه داریم.

این راوی دفاع مقدس گفت: جثه کوچکی داشتم و به همین دلیل به من اجازه حضور در جبهه را نمی‌دادند. در آخر با دست بردن در شناسنامه خواهرم که از من بزرگ‌تر بود، توانستم وارد جبهه شوم. در آن زمان لباس‌ها برای من بزرگ بود و فرمانده با حضور من در جبهه مخالفت کرد. به همین واسطه من ابتدا دوره امدادگری را گذرانده و بعد وارد گردان شدم.

وی افزود: در زمان جنگ اراده و اعتقادی در بچه‌ها وجود داشت که آن‌ها را به سمت راه مقاومت می‌برد. اگر امروز بخواهیم در زمنینه‌های مختلف موفق شویم نیز باید با همان دیدگاه و با همان اراده و اعتقاد کار خود را پیش ببریم.

احمدی درباره بصیرت دانش‌آموزان شهید گفت: این افراد از شهدای کربلا الگو گرفته و همواره خود را در مقابل دشمنان زمانه خود مسئول می‌دانستند. آن‌ها با ادامه راه امام حسین (ع) تا پای جان برای دفاع از وطن خود ایستادگی کردند. اکنون نیز شمر زمانه ما همین رژیم صهیونیستی است که دست به کشتارهای عظیم می‌زند. لذا با ادامه راه امام حسین نباید در برابر این ظلم سکوت کنیم و باید از مظلومینی که قربانی حملات بی رحمانه اسرائیل هستند، دفاع کنیم.

وی درباره اهمیت روایتگری صحیح دفاع مقدس گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که ما در دوره آموزشی خود به آن پرداختیم، این بود که روایات مربوط به جنگ به درست‌ترین شکل خود ارائه شوند. ما باید شهدا را همان گونه که بودند، بدون اغراق شرح دهیم. در واقع این شهدا به قدری بزرگ‌منش و حماسه آفرین بودند که هیچ نیازی به اغراق نیست.

این راوی دفاع مقدس گفت: سیره شهدا، همان سیره انبیاست. اگر ما بتوانیم همان سیره را بر اساس تاکید حضرت آقا در میان نسل جوانان امروز تبیین کنیم، قدمی در راه شهدا برداشته‌ایم. این وظیفه تک تک ماست که یادی کنیم از شهدایی که به خاطر آرمان‌های این مملکت از همه چیز خود گذشتند. ما مدیون آن‌ها هستیم و باید همواره یاد آنها را زنده نگه داریم و سربازی از سربازان آقا امام زمان (عج) باشیم.