به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل ظهره وند عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در گفتگو با رادیو، با بیان اینکه هیچ کشوری اجازه بازرسی از مراکز نظامی خود را نمی دهد، گفت: شگردی که آمریکا و اروپایی‌ها دارند، ابراز نگرانی از تسلیحات و تجهیزات موشکی است و یک نوع فرایند را برای خودشان تدارک دیده اند و با بیان آن در صدد رسیدن به خواسته های نا مشروع خود هستند.

وی افزود: یکی از مجاری که آنها تلاش کردند با فراهم کردن بستر آن بتوانند به هدف بازدید از مراکز نظامی ایران دست پیدا کنند، پروتکل الحاقی است.

ظهره‌وند ادامه داد: با این حال راه انداختن جنجال و سروصدا از سوی آمریکایی‌ها یکی از ترفندهایی است که بتوانند ایران را وارد واکنش کنند و آن واکنش شاید بتواند روزنه‌ای را برای آنها ایجاد کند.

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا در خصوص پاره کردن و یا خروج از برجام، گفت: چنین چیزی نمی‌تواند اتفاق بیفتد، زیرا خود آمریکایی‌ها نیز می‌دانند که زیرپا گذاشتن برجام برایشان خسارت بسیاری در بر دارد.

ظهره‌وند با بیان اینکه آمریکایی‌ها همراهی‌ها در ایجاد فشار را به نوعی از دست دادند، خاطرنشان کرد: آنها پروژه ای را تعریف کرده بودند که شامل بخش ارتقا، ظهور و بروز ظرفیت‌های دیپلماتیک، سیاسی و انقلابی ایران که تحت عنوان نفوذ یاد می‌کنند و در واقع موقعیت ژئوپلتیک ما را در منطقه در حال تعارض می‌بینند، لذا این حالت برای آنها وضعیت خفه کننده‌ای پیدا کرده است.

وی افزود: در این شرایط آنها مجبورند بر طبل گذشته خودشان بکوبند که ما شرایط کنونی فرایند برجام را قبول نداریم و مسائلی از این نوع و خانم هیلی را به این دلیل به آژانس اضافه کردند تا از ظرفیت آمانو و مدیرکل استفاده کنند.

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای با بیان اینکه پروتکل الحاقی بستری برای اقدامات فراقانونی و نامشروع آمریکا است، ادامه داد: اگرچه اطمینان دارم که آمانو پاسخ لازم را به آنها داده است و آنها قادر نیستند که در این ظرفیت مانور دهند، اما آنها در حال رایزنی برای انجام اهداف موردنظر خود هستند.

وی در پایان گفت: هوشمندی ما و نوع پاسخی که به آنها می‌دهیم، بسیار مهم و تعیین‌کننده است.