روایتی از احیای فرهنگ ایرانی و افتتاح یک کافه سیار در ۲ مستند

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «گلین» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی حیدری به نمادها و نشانه‌هایی می‌پردازد که از بدو پیدایش تمدن تاکنون نقش مهمی در زندگی انسان داشته و دارند، در این مستند به چرایی، اعتقادات و نمادهای عروسی ایل قره پاپاق پرداخته می‌شود.

مهدی حیدری درباره این مستند گفت: «گلین» تلاشی برای مستندنگاری فرهنگ‌عامه و احیای آداب‌ و رسوم و فرهنگ کهن ایرانی است و می‌کوشد بخشی از رسوم مردم آذربایجان به‌ ویژه ایل قره پاپاق را به تصویر بکشد.

وی افزود: به فرهنگ ایران به‌ ویژه سمبل‌ها و نمادها علاقه خاصی دارم، وقتی روی این موضوع مطالعه می‌کردم، متوجه شدم آیین ازدواج مردم آذربایجان سرشار از سمبل‌های شیرین و پرمعناست و تلاش کردم بخشی از این فرهنگ زیبا را به تصویر بکشم.

این کارگردان بیان کرد: جای جای سرزمین پهناور لبریز از رسومی است که متأسفانه رو به فراموشی هستند، سینه عاشیق‌های آذربایجان سرشار از افسانه‌هایی است که با مرگ آنها فراموش می‌شود، این وظیفه من مستندساز است که سراغ این شخصیت‌ها بروم و این زیبایی‌ها را برای آیندگان ثبت و ضبط کنم.

رها کردن زندگی کارمندی و افتتاح «کافه» در صندوق‌ عقب ۲۰۶

«من کارمند نیستم» به کارگردان محمد سلیمانی و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر پرتره‌ای از آرمان واریانی، جوانی است که از شغل یکنواخت کارمندی خسته شده و تلاش می‌کند با خلاقیت و ابتکار، رییس خودش باشد و شغل جدیدی دست‌ و پا کند.

نام او که پس از رها کردن شغل کارمندی مشاغل مختلفی را تجربه کرد، با افتتاح «کافه» در صندوق‌عقب ۲۰۶ بر سر زبان‌ها افتاد.

سلیمانی درباره هدفش از ساخت این مستند گفت: آرمان را بین صفحه‌های روزنامه همشهری پیدا کردم، جوانی که شبیه دیگران نیست و برای بهتر شدن زندگی‌اش ریسک می‌کند، او زندگی یکنواخت کارمندی را رها می‌کند و با اتکا به خلاقیت و توانمندی‌هایش مسیر جدیدی را پیش روی زندگی‌اش باز می‌کند.

وی افزود: این جوان برای تغییر ترسی ندارد و خوشبختانه امروز هم صاحب رستورانی در کرج است و تلاش‌هایش به ثمر نشسته است.

این مستندها امشب ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۲۴ و ۱۱:۳۰ بازپخش خواهند شد.

فصل دوم جشنواره تلویزیونی مستند از ۱۷ تیر در شبکه مستند آغازشده و طی آن ۴۲ اثر در سه بخش فیلم‌های بلند، نیمه بلند و کوتاه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.