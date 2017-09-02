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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۱۷

هفته چهارم لیگ دسته اول؛

پیروزی های مشابه بادران و مس/ ادامه تیره روزی های راه آهن

پیروزی های مشابه بادران و مس/ ادامه تیره روزی های راه آهن

رقابتهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال کشور با برگزاری ۶ بازی ادامه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته چهارم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور ۶ دیدار برگزار شد که طی آن برق جدید شیراز از سد شهرداری تبریز گذشت، صبا در خانه مقابل ملوان متوقف شد، بادران و مس کرمان هر دو در خانه با نتایجی مشابه و پرگل به ترتیب آلومینیوم اراک و گل گهر سیرجان را مغلوب کردند و ماشین سازی و ایران جوان نیز مقابل هم متوقف شدند. راه آهن مثل هفته های پیش مغلوب شد و اینبار برابر اکسین.

نتایج دیدارهای انجام شده به شرح زیر است:

* بادران ۳  آلومینیوم اراک یک

گل ها: قائم اسلامخواه، امیر میربزرگی و سعید وا سعی (بادران ) و منصور تنهایی (آلومینیوم )

* اکسین ۲ راه آهن صفر 

گل ها: آرمان رمضانی و مرتضی حسین زاده

* برق جدید شیراز یک شهرداری تبریز صفر

گل: حمید نوری

* صبا یک ملوان یک

گل ها: علی امیری (ملوان) شهریار مقانلو (صبا )

*ماشین سازی یک ایران جوان یک

گل ها: سجاد فیض اللهی (ایران جوان) سعید مهدی پور (ماشین سازی )

* مس کرمان ۳ گل گهر یک

گل: شاهرخ غلامرضاپور، مقداد اکبرخواه و مهدی تیکدری (مس ) میلاد احمدی (گل گهر )

کد مطلب 4076575

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