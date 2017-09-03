به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش ملی خبرنگاران بسیج با تبریک عید غدیر و گرامی داشت یاد شهدای اسلام و مدافعین حرم گفت: شهدای مدافع حرم نشان دادند که حیات بشر به برکت خون شهدا است که پیروان خط سرخ شهادت هستند.

وی ادامه داد: وجهه مشترک همه شهدا ایستادگی در برابر دشمنان خداست که اگر این ایستادگی را از جبهه حق بگیریم شاید دیگر جبهه حقی نباشد. آنچه که در مقابل اسلام قرار گرفته خباثت ها و دشمنی آمریکاست که کمتر از انگلیسی ها نبوده است. آمریکایی ها آنچه که میتوانستند از دشمنی برعلیه جهان اسلام مانند ترور ، جنگ و تحریم انجام داده اند.

سردار غیب پرور با اشاره به حمایت های آمریکایی از رژیم صدام در جنگ تحمیلی گفت: کسی در حمایت آمریکا از صدام ، داعش و گروه های تروریستی که با نام اسلام جنایت می کنند شک ندارد، کجایی جهان از نفوذ و دشمنی آمریکا و انگلیس در امان بوده؟ از ژاپن تا آفریقا همه مورد ظلم و ستم این شیطانها قرار گرفته اند. نخست وزیر انگلیس در سفری که به کشور های خلیج فارس نشان داد هنوز هم بعد از سالها آن روحیه استبدادی و استعماری را دارند.

رئیس سازمان بسیج با اشاره به حمله های اخیر به شخصیت آیت الله کاشانی اظهار داشت: دانشگاه ها و حوزه های علمیه باید نقش این علما را در حفظ و نگهداری اسلام بررسی و اطلاع رسانی کنند.

وی بخشی از اطلاع رسانی و دشمن شناسی و دشمن ستیزی را از وظایف رسانه ها دانست و گفت: شهید محسن حججی یکی از نمونه هایی است که دشمن را شناخت و برعلیه آن حرکت کرد و با شهادتش موجی را در جامعه برای حضور در جبهه های مقاومت و مقابله با تروریست ها به وجود آورد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به حادثه عاشورا اشاره کرد و گفت: بسیاری میدانستند که امام حسین (ع) حق است اما تنها دانستن حق کافی نیست بلکه باید دشمن را شناخت و با آن ستیز کرد.

غیب پرور در پایان تصریح کرد: اصحاب رسانه مجتهدانی هستند که باید هم دشمن را بشناسند و هم دشمن ستیزی را سرلوحه کار خود قرار دهند. اصحاب رسانه در جبهه مقاومت حضوری موثر دارند . هر کسی به اندازه خودش و با ابزاری که در دست دارد باید از انقلاب و اسلام پاسداری کند.