پنجمین مسابقه «کتاب و زندگی» فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه پنجمین دوره مسابقه کتابخوانی «کتاب و زندگی» با محوریت کتاب دخیل عشق نوشته مریم بصیری و با یادکردی از شهید محسن حججی عصر امروز در سازمان رسانه‌ای اوج برگزار شد.

در این مراسم که از سوی مجمع ناشران انقلاب اسلامی و موسسه شیرازه برگزار می‌شد، میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سخنانی با یادکرد از شهید محسن حججی اظهار داشت: یادمان نرفته است کسانی بودند که می‌گفتند انقلاب تمام شده است و نسل امروز انقلاب را افرادی معرفی می‌کردند که شرایط خُلقی خوبی ندارند اما امروز می‌بینیم چگونه یک جوان دهه هفتادی تمام کشور ما را درگیر خود کرده جوانی که تربیت شده نسل امام و انقلاب است.

وی با اشاره به همکاری مجموعه نهادهایی چون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، آستان قدس رضوی و همچنین مجموعه‌های مردم نهاد برای برگزاری مسابقه کتاب و زندگی گفت: در حال حاضر مجموعه‌های دولتی آن‌قدر که لازم است به چنین حرکت‌هایی کمک نمی‌کنند ما برای این مسابقه توقع حمایت بیشتری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم اما به هر دلیلی آن‌ها صلاح ندیدند به این جریان کمک کنند. با این همه ما مسئول خودمان هستیم و کمک نکردن آن‌ها دلیل نمی‌شود تا مسئولیت آتش به اختیاری خود را کنار بگذاریم.

در ادامه مراسم علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز در سخنانی عنوان کرد: تمام حرکت‌هایی که به منظور ترویج فرهنگ انقلاب و شهادت در قالب مسابقه‌های کتابخوانی در کشور برگزار می‌شود همانند مشعله‌های مختلفی هستند که صرف نظر از شعاع نورانیت‌شان کمک می‌کنند تا ستاد انقلاب و مقاومت تقویت شده و پایدار بماند.

وی ادامه داد: موضوع اصلی برای همه ما پایداری انقلاب اسلامی است راه ما یا راه انقلاب است یا راه غیرانقلاب. هر ایرانی مسلمان و اهل فرهنگ یا انقلابی است و هر چقدر کوچک تلاش می کند تا انقلاب استوار بماند یا انقلابی نیست و به دنبال راه عافیت است که تکلیفش مشخص است.

مختارپور ادامه داد: فضاهایی مانند مسابقه کتاب و زندگی فضایی فرهنگی است برای تداوم انقلاب اسلامی و فعالیت در این عرصه سرمایه‌های اجتماعی حاصل از آن را افزایش می‌دهد. به باور من در چنین حرکت‌هایی فروش کتاب نیست که اهمیت دارد بلکه خوانده شدن کتاب است که اهمیت پیدا می‌کند.

در بخش دیگری از این مراسم علی محمد مودب از شاعران انقلاب اسلامی مثنوی بلند خود را در وصف شهید حججی قرائت کرد.

همچنین امین زندگانی که بازیگر تیزر تبلیغاتی مسابقه کتاب و زندگی به شمار می‌رود نیز دقایقی به بیان برخی خاطرات خود از فعالیت در عرصه سینمای دفاع مقدس پرداخت.

علی سلیمانی از دیگر هنرمندان و بازیگران کشورمان نیز در این مراسم در سخنان کوتاهی اظهار امیدواری کرد تا روزی را شاهد باشیم که نخستین کتابی که هر کودک ایرانی را به مطالعه تشویق می‌کند اثری تولید شده در داخل کشور باشد.

بخش دیگری از این مراسم به سخنرانی مریم بصیری نویسنده کتاب «دخیل عشق» اختصاص داشت.

وی در سخنان خود با اشاره به اینکه تالیف این کتاب را مرهون لطف امام رضا(ع) است، گفت: بسیاری بعد از نوشتن و چاپ اول این کتاب فکر می کردند که این کتاب بر اساس زندگی واقعی من نوشته شده در حالی که واقعیت این است که ۱۵ سال پیش در خلال یک فعالیت مطبوعاتی خبرنگار من مصاحبه ای تهیه کرد با همسر یکی از شهدا که با فردی ازدواج کرده بود که تا لحظه شهادتش نمی دانست او نیز از جانبازان دفاع مقدس است این ایده سال‌ها با من بود و تصمیم داشتم کار را تبدیل به فیلمنامه کنم تا اینکه در نهایت با پیشنهاد دوستان و بنیاد ادبیات داستانی وقت، بر مبنای این قصه رمانی نوشتم که البته چاپ آن در ابتدا کمی با عجله همراه بود اما خدا را شاکرم که با بازنویسی دوباره، منتشر و در این پویش حضور دارد.

وی اظهار امیدواری کرد تا این کتاب و حرکت فرهنگی همراه با آن بتواند مخاطبانش را حتی برای لحظه ای از خود جدا و متوجه لطف و عنایت پروردگار کند.

در پایان این مراسم از پوستر این دوره از مسابقه کتابخوانی «کتاب و زندگی» و نیز چاپ جدید رمان دخیل عشق رونمایی شد.