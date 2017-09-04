جشنواره انگور در بیجار برگزار می شود

محمد عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از برگزاری چهارمین جشنواره انگور در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: اصلاح، احیا و بهسازی باغات انگور، مدیریت و بهره وری عوامل تولید، بررسی و حل بحران آب و مدیریت آن در باغات از مهمترین اهداف برگزاری جشنواه است.

وی ادامه داد: این جشنواره در تاریخ ۲۰ شهریور ماه سالجاری با معرفی توانمندی های کشاورزی بیجار در راستای تولید انگور و جذب سرمایه گذار،در شهر حسن اباد یاسوکند برگزار می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار به اهمیت تحقق شعار سال اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی ایجاد صنایع تبدیلی و پایگاهی برای صادرات محصولات تولیدی کشاورزان و روستاییان به سایر شهرهاست، از این رو نباید دیدی محدود و کوتاه به اینگونه جشنواره ها داشته باشیم.

وی اضافه کرد: شهرستان بیجار دارای یک هزار و ۹۰۰ هکتار محصولات باغی است که انگور در مقایسه با سایر محصولات وسیع ترین سطح زیرکشت یعنی یک هزار و ۳۰۰ هکتار معادل ۷۵ درصد آن را در برمی گیرد و میزان تولید آن حدود ۱۰_۱۲ تن در هکتار است.

عباسی به انواع انگور های نقاط مختلف این شهرستان اشاره کرد و گفت: شهرستان بیجار دارای ۲۰ رقم مختلف انگور می باشد که مهمترین ارقام آن عسگری، فخری و کشمشی سفید و قرمز است و بیشتر در مناطق حسن آبادیاسوکند، پیرتاج و خسروآباد متمرکز شده و اکثرا به صورت تازه خوری، فرآوری کشمش، سرکه و شیره مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی بیجار در پایان از برگزاری نمایشگاه توانمندی های بخش کشاورزی شهرستان خبر داد و عنوان کرد:این نمایشگاه از ۱۵ لغایت ۳۰ شهریور ماه سال جاری در محوطه ورودی جهادکشاورزی بیجار برپا می شود.