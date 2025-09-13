به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره انگور با محوریت معرفی انگور و فرآوردههای آن از ۲۲ تا ۲۷ شهریورماه در شهر یاسوکند برگزار خواهد.
در این جشنواره علاوه بر عرضه انواع محصولات مرتبط با انگور از جمله کشمش، مویز، شیره انگور، حلوا و دلمه، غرفههای فروش متنوع نیز برپا میشود.
اجرای زنده موسیقی سنتی، برگزاری مسابقات متنوع و اهدای جوایز نفیس از دیگر برنامههای این جشنواره است.
این رویداد فرهنگی و گردشگری در میدان انگور شهر یاسوکند برگزار میشود و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای کشاورزی و صنایعدستی منطقه خواهد بود.
