جشنواره انگور در یاسوکند فرصتی برای رونق صادرات محصولات محلی است

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره انگور شهر یاسوکند با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در میدان انگور شهر یاسوکند برگزار شد.
کاظم کاظمی، شامگاه پنجشنبه در این آئین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار داشت: برگزاری این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای بینظیر شهرستان بیجار است.
وی افزود: امسال جشنواره با تغییر رویکرد نسبت به دورههای گذشته، در فضای باز و با مشارکت گسترده مردم و نهادهای مختلف برگزار شد و حضور پرشور شهروندان جلوهای از همدلی و همکاری را به نمایش گذاشت.
جشنواره انگور، فرصتی برای رونق اقتصادی
وی با اشاره به نقش مهم این رویداد در توسعه منطقه افزود: هدف از برگزاری جشنواره انگور صرفاً یک برنامه فرهنگی نیست، بلکه نگاه راهبردی به توسعه اقتصادی شهرستان نیز در آن مدنظر است.
فرماندار بیجار عنوان کرد: با توجه به ظرفیتهای ویژه بیجار در تولید محصولات محلی و موقعیت استراتژیک استان، این جشنواره میتواند نقطه آغاز صادرات محصولات استراتژیک منطقه و ایجاد ارزش افزوده از طریق صنایع تبدیلی باشد.
کاظمی در پایان ضمن تقدیر از بانیان و برگزارکنندگان جشنواره خاطرنشان کرد: یاسوکند ظرفیتهای کمنظیری در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد و چنین جشنوارههایی میتواند زمینهساز رونق تولید، اشتغال و شکوفایی بیش از پیش این منطقه شود.
