به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (دوشنبه ۱۳ شهریورماه) در جمع کارکنان مجلس در تالار مشروطه ضمن تبریک فرارسیدن عیدغدیرخم و قدردانی از کارکنان مجلس برای برگزاری مراسم باشکوه تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در مجلس و جلسات رأی اعتماد به کابینه گفت: مراسم تحلیف این دوره، ویژگی هایی ارزشمند برای کل نظام داشت.

غفلت از موضوع فلسطین به علت به‌هم‌ریختگی شرایط منطقه است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر شرایط منطقه دچار آشفتگی است، عنوان کرد: بسیاری از کشورهای اسلامی دچار معضلات امنیتی و تروریستی هستند و در این میان درباره موضوع فلسطین که برای مسلمانان بسیار مهم بوده در نگاه برخی سیاستمداران غفلت صورت گرفته است.

وی افزود: برخی کشورهای قدرتمند منطقه ای و فرامنطقه ای خیالاتی داشتند تا با مانورهای سیاسی این موضوع را القا کنند که ایران دچار انزوای سیاسی شده و حتی برای این موضوع هزینه هم پرداخت می کنند تا بگویند ایران به خاطر نوع مواضع خود در قبال فلسطین، سوریه، یمن، بحرین و مبارزه با تروریسم منزوی شده و القا کنند که کشورهای جهان مواضع ایران را نمی پسندند.

آمریکا قصد القای انزوای جمهوری اسلامی را دارد

لاریجانی در ادامه با بیان اینکه مسائل منطقه ای برای بسیاری از کشورها جدی است، اظهار داشت: تغییراتی که در دولت آمریکا ایجاد شده و اظهارات اخیر ترامپ نسبت به مواضع هسته ای ایران و نقش آفرینی ایران، بر این اساس بود تا القا کنند، ایران در کنجی قرار دارد، اما مردم با حضور باشکوه در انتخابات شورآفرینی کرده و پاسخ محکمی با صف های طولانی وبی سابقه خود به آنها دادند از این رو کار اصلی را مردم کردند که با رهنمودهای مقام معظم رهبری صورت گرفت.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با یادآوری این مطلب که هوشیاری سیاسی مردم بسیاری از امور را پاسخ داد، بیان کرد: ترجمه هوشیاری در میدان دیپلماسی نیاز به بیان با زبان و منطق داشت که مجلس در این راستا با برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری و دعوت از مسئولان عالیرتبه کشورها ترجمه اراده ملی در صحنه دیپلماسی را رقم زد.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس صرفا در کمتر از یک ماه تدارک برگزاری مراسم تحلیف انجام شد، عنوان کرد: سازمان اداری و تشکیلاتی مجلس صرفا برای رتق و فتق امور عادی مجلس است لذا کمیته های مختلفی تشکیل شد و کارکنان مجلس کار ارزشمندی را با برگزاری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در تاریخ پارلمان ایران انجام دادند.

لاریجانی با بیان اینکه بعد از حوادث تروریستی اخیر در ساختمان مجاور مجلس، نگرانی هایی برای برخی وجود داشت، ابراز کرد: در این امر با دقت و روش حرفه ای و با کمک نیروهای سپاه پاسداران و حفاظت و همچنین ناجا، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کار به درستی انجام شد و بخش های اجرایی دیگر نیز با انضباط عمل در حوزه تشریفات، روابط عمومی و تبلیغات سایر بخش ها به صورت سنجیده عمل کردند.

حضور مسئولان عالیرتبه خارجی در مراسم تحلیف احترام به ملت ایران و روش مردمسالاری کشورمان بود

رئیس قوه مقننه ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف داخلی و خارجی را از مهم ترین قسمت های کار دانست و گفت: در این خصوص وزارت امور خارجه و ریاست جمهوری در همکاری که با مجلس داشتند هماهنگی موقرانه ای را با سایر کشورها صورت دادند همچنین معاونت اجرایی مجلس، حوزه ریاست و حراست کار ماندگاری را از خود بر جای گذاشتند تا بسیاری از مسائل به خصوص محدودیت جا در صحن علنی مجلس برطرف شود.

وی در ادامه استقبال کشورهای مختلف از دعوت جمهوری اسلامی برای حضور در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را از نکات مهمی دانست که به علت احترام به ملت ایران، روش سیاسی و مردمسالاری در کشورمان بود و افزود: در منطقه کمتر کشوری دارای دموکراسی عمیق است؛ برخی کشورها پارلمان ندارند یا اگر دارند امرا و سلاطین آنها، عزل و نصب را انجام می دهند و حتی اگر دموکراسی باشد امنیت نبوده و یا خلاءهای دیگری وجود دارد که در چنین شرایطی حضور این تعداد از مسئولان عالیرتبه خارجی در مجلس ایران نشان دهنده احترام آنها به ما است.

لاریجانی با اشاره به قدمت و سابقه تاریخی ایران گفت: مسئولان سایر کشورها کهن بودن و قدمت ایران را می فهمند لذا می دانند ما حکومتی قدیمی هستیم که از گذشته دور مبتنی بر دموکراسی زیسته ایم لذا حضور آنها و پذیرش دعوت ما به علت احترام به منش سیاسی ملت ایران بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در جمهوری اسلامی دموکراسی را با تفسیر و تبیین خودمان دنبال کردیم، بیان داشت: ما هیچ گاه به خاطر احترام و علاقه به دیگران از مواضع خود نگذشته و دموکراسی را مطابق میل آنها اجرا نکرده ایم؛ ما هنوز هم از فلسطین حمایت می کنیم چنانچه در مراسم تحلیف نیز بسیاری از احزاب و مسئولان جریان مقاومت فلسطینی و لبنانی حضور داشتند که بسیاری از کشورها آنها را قبول ندارند و حرف های گزافی می زنند لذا ما منش خود را بر اساس مکتب خود دنبال می کنیم.

جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از مواضع خود کوتاه نیامد حتی برای خوشآمد قدرت‌های بزرگ

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی نسبت به جنایات ماه های اخیر در میانمار که با سکوت در صحنه بین المللی مواجه شده، موضع گیری کرده و نسبت به یمن، سوریه و بحرین مواضع خود را داریم و حتی به آنها کمک می کنیم تا در مبارزه با تروریسم موفق شوند که در این مسیر نیز شهدای مدافع حرم نمادی از تفکر ما هستند که صرفا حرف نمی زنیم و در صحنه عمل می کنیم.

لاریجانی در ادامه با بیان اینکه غرب سعی دارد کشورهای منطقه را به هم ریخته کند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران مردمسالاری دینی با مختصات خود را دنبال می کند و مسئولان عالیرتبه نیز با پذیرش این تعریف، در مراسم تحلیف حاضر شدند و ما تغییری در مواضع خود ندادیم و این در حالی است که بسیاری از کشورها برای خوشامد قدرت های بزرگ مواضع خود را تغییر می دهند یا وارد زدوبندهای منطقه ای می شوند.

حاضریم برای پایبندی بر مواضع مکتبی خود در عرصه بین‌اللملی تک بمانیم

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با یادآوری این مطلب که کشورهایی که به دنبال منافع زودگذر خود هستند مواضع را ما را نمی پسندند، گفت: این کشورها گاهی به ما می گویند از مواضع خود کوتاه بیاییم تا در دنیا تک نمانیم که در این زمینه باید گفت در حوزه مسائل سوریه در ابتدا تک هم ماندیم و حتی برخی گروه های مجاهد نیز با روش کشورهای بزرگ همراهی می کردند اما ما با پایبندی بر عقیده خود تک ماندیم و در نهایت نیز همگان متوجه شدند مواضع و نظرات ایران درست بود.

وی ادامه داد: ایران با تعریف خود نسبت به کشورهای دیگر اقدام می کند و در این مسیر جوهره کار باارزش است و ایران باید روی موضوع مردمسالاری به جد ایستادگی کرده و در این زمینه تخفیفی صورت ندهد که از جوهره اصلی خود جدا می شود، چنانچه مقام معظم رهبری معتقدند «اصل»؛ «مشارکت جدی مردم» بوده که پرقیمت است و باعث ایجاد احترام برای کشورمان در عرصه بین المللی می شود و امنیت پایدار ایجاد می کند.

وقار سیاسی نیازمند دیپلماسی پیچیده و سنجیده است/ وزرا خود را وقف کشور کنند

لاریجانی در ادامه با بیان اینکه با وقار سیاسی مسیر خود درست طی کردیم، افزود: لازمه وقار سیاسی دیپلماسی پیچیده و سنجیده است که باید در بخش های اجرایی و تقنینی به آن توجه کرد لذا امیدریم دستاوردهای حاصله از انتخابات، پشتوانه داخلی و حمایت های خارجی همگی کمک کند تا وضع مردم بهتر شود.

رئیس قوه مقننه رأی اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم را به علت تسریع در انتظام امور دانست و اظهار داشت: امروز شیوه قدردانی از اهتمام عمومی مردم و مجلس این است که وزرا خود را وقف کشور کرده و مسائل اقتصادی را خارج از بحث های سیاسی و سلایق مختلف حل کنند که در این حوزه مجلس مطالبه گر و ناظر جدی بوده تا مطابق قانون و انتظارات مردم عمل شود.

در پایان این مراسم لاریجانی از محمد جعفری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس که مدیریت و هدایت راهبردی را برعهده داشت و علی افراشته معاون اجرایی رئیس مجلس که ریئس ستاد برگزاری مراسم تحلیف بود با اهدای لوح تقدیری، تشکر و قدردانی و از مدیران و کارکنان قوه مققنه سپاسگزاری کرد.

در ابتدای این مراسم علی افراشته، معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی گزارشی از برگزاری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی ارائه داد.