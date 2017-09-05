جایزه ملی فناوری اطلاعات برتر اعطا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس علیدوستی رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) درباره جایزه ملی فناوری اطلاعات برتر (فاب) گفت: «فاب» تنها جایزه ملی است که کاربست‌پذیری محصولات حوزه فناوری اطلاعات را ارزیابی می‌کند و چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی را توسعه می‌بخشد.

وی با اشاره به اینکه جایزه فاب از خردادماه ۱۳۹۴ برای نخستین بار در همایش سوم مدیران فناوری اطلاعات رونمایی شد، افزود: امسال نیز در پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات، سومین جایزه فاب به محصولاتی که از جنبه‌های گوناگون علمی‌فناوری، سیاستی‌مدیریتی و نیز فرهنگی‌اجتماعی در بالاترین سطح باشند، اعطا می شود.

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش مدیران فناوری اطلاعات گفت: جایزه فاب برای تشویق متخصصان و پژوهشگران علوم و فناوری اطلاعات در ارائه محصولات فناورانه و نوآورانه خود در یکی از بزرگ‌ترین همایش‌های مدیران این حوزه طراحی شده است.

وی افزود: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با طراحی و اهدای جایزه ملی فاب به گسترش عرضه دستاوردهای فناورانه کمک خواهد کرد و زمینه افزایش بلوغ محصولات حوزه فناوری اطلاعات را افزون بر افزایش بازار این محصولات فراهم می کند. کمک به صادرات این دستاوردها نیز از دیگر هدف‌های این جایزه ملی است.

رئیس ایرانداک خاطرنشان کرد: جایزه فاب افزون بر کمک به ارتقا و رشد علمی و فناورانه دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات، به ملاحظات فرهنگی‌اجتماعی این حوزه نیز توجه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در پنجمین دوره این همایش در سال ۱۳۹۶ که اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است، فرایند ارزیابی جایزه فاب میزان اشتغال‌زایی و توجه به اصول علمی تولید محصولات فناورانه را نیز به شکل ویژه مورد توجه قرار خواهد داد.

علیدوستی به بیان و تعریف روشن‌ از محصولات فناورانه پرداخت و افزود: محصولات فناورانه؛ دستاوردها و خدمات نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و ارتباطی (شبکه‌ای)، استانداردها، معماری‌ها و روش‌شناسی‌های طراحی و توسعه سامانه‌های کاربردی، و روش‌ها و استانداردهای آسان‌سازی کاربست فناوری اطلاعات و اشاعه آنها در بستری فرهنگی‌اجتماعی را در می‌گیرند که ویژگی‌های این محصولات، هرگونه نوآوری و ابتکار در حوزه کاربرد فناوری اطلاعات را در بر دارند.

به گفته وی، پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات ۵ آذرماه امسال در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود و سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات می‌توانند مستندات محصولات فناورانه خود را تا پایان شهریورماه برای بررسی در وبگاه همایش، ارائه کنند.