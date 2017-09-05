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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

تغییر در هیات داوران بخش نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر کودک

تغییر در هیات داوران بخش نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر کودک

گیتا داوودی نمایشنامه نویس تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان به جمع داوران بخش نمایشنامه نویسی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوری بخش مسابقه نمایشنامه نویسی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با یک تغییر در اعضای خود به ارزیابی نمایشنامه های این بخش می پردازد.

عباس جهانگیریان به دلیل مشکلات شخصی از همراهی در هیات داوران این بخش از جشنواره پوزش خواست و با تصمیم  مریم کاظمی دبیر دوره بیست و چهارم، گیتا داوودی از هنرمندان و نویسندگان تئاتر کودک و نوجوان به عنوان عضو هیات داوران معرفی شد.

داوودی علاوه بر داوری و کسب جوایز از چندین مسابقه نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی در جشنواره های مختلف آثاری همچون «چند صندوق شادی»، «مش مش قلی خان»، «پیر بابا و شمع سحرآمیز»، «یه شهر بی پرنده» و ... را نوشته است.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری مریم کاظمی در آذر ماه ۱۳۹۶ در استان همدان برگزار می شود.

کد مطلب 4079481
زهرا منصوری

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