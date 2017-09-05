مقاومت ملت ایران و زیمبابوه الگویی برای مبارزات آزادی خواهی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با اِن دی کیتی کیتی سفیر زیمبابوه در تهران دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط دو کشور گفت: گسترش مناسبات دوستانه میان ایران و زیمبابوه در زمینه های مختلف از اهمیت برخوردار است و باید همکاری های اقتصادی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل همچنین با تاکید بر سابقه مبارزات ضد استعماری در دو کشور افزود: ایستادگی و مقاومت مردم و رهبران دو کشور در برابر قدرت های زورگوی جهانی الگوی مهمی برای مبارزات آزادیخواهی و برابری در جهان است.

وی ادامه داد: افزایش ارتباطات پارلمانی نقش مهمی در توسعه همکاری های فیمابین در عرصه های مختلف دارد.

امیرعبداللهیان در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از سفر رئیس جمهور زیمبابوه به ایران و شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اظهار داشت: تحکیم و تقویت مناسبات دوستانه فیمابین نزد رهبران دو کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در پایان این دیدار بر لزوم پیگیری و اجرای کلیه توافقات به عمل آمده میان مسئولان دو کشور تاکید کرد.

سفیر زیمبابوه در تهران: زیمبابوه دربرابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و هم‌پیمانانش ایستادگی می‌کند

اِن دی کیتی کیتی سفیر زیمبابوه در تهران نیز در همین دیدار با تاکید بر اهمیت گسترش مناسبات دوستانه با ایران گفت: توسعه مناسبات در تمامی زمینه ها با جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و اهتمام ویژه مسئولان کشورش قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به تشکیل گروه های دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور افزود: ارتباط میان مجالس دو کشور نقش مهمی در توسعه ارتباطات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همکاری در سطح سازمان های منطقه ای و بین المللی دارد.

اِن دی کیتی کیتی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: مردم و مسئولان کشورش با تمام توان در برابر زیاده خواهی های امریکا و هم‌پیمانانش که با انواع فشارها از جمله اعمال تحریم های گوناگون سعی در ضربه زدن به استقلال، امنیت و تمامیت ارضی زیمبابوه را دارند، ایستادگی می کنند.

سفیر زیمبابوه در تهران در پایان این دیدار نسبت به گسترش روزافزون مناسبات تهران–هراره ابراز امیدواری کرد.