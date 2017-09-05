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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۵۴

امروز در بورس کالا رقم خورد؛

تالار صادراتی طلایی شد/ ثبت معامله ۳۱هزار تن گندم دورم

تالار صادراتی طلایی شد/ ثبت معامله ۳۱هزار تن گندم دورم

تالار صادراتی بورس کالای ایران، روز سه شنبه ۱۴ شهریورماه، میزبان دادو ستد ۳۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم دورم خوزستان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، طی روز سه شنبه ۱۴ شهریور و در تالار مذکور ۱۰ هزار تن انواع قیر و ۸۳۵ تن عایق رطوبتی نیز داد و ستد.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران هم در این روز میزبان دادوستد ۳۲ هزار و ۹۴۰ تن انواع مواد پلیمری بود.

علاوه بر این تالار مذکور ۷۵۰ تن انواع قیر، ۱۲ هزار تن لوب کات و ۸ هزار تن وکیوم باتوم معامله شد.

همچنین ۵ هزار و ۷۵۰ تن گندم خوراکی، ۳۰۰ تن شکر سفید، ۳۵ تن جو دامی و ۴۳ هزار قطعه جوجه یک روزه در تالار محصولات کشاورزی معامله شد.

شایان ذکر است ۷۲۵ تن گندم خوراکی نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در این تالار دادوستد شد.

این گزارش حاکی است، ۵ هزار تن شمش هزار پوندی ۹۹.۸ آلومینیوم و ۱۰۰ تن شمش روی نیز در تالار محصولات صنعتی و معدنی به فروش رسید.

بازار فرعی بورس کالای ایران نیز معامله ۲۰۰ تن ضایعات فلزی و ۳ تن بشکه خالی را تجربه کرد.

کد مطلب 4079662

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