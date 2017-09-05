راه اندازی مرکز اشتغال حمایت شده معلولان دزفول در آینده نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عبدی عصر امروز سه شنبه در جلسه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دزفول اظهار کرد: در محل اداره بهزیستی دزفول آموزشگاه فنی و حرفه ای ایجاد کرده ایم و اکنون ۲۵ بانوی سرپرست خانوار در این آموزشگاه در حال آموزش هستند.



وی افزود: جدیدا بخشنامه ای ابلاغ شده که واحدهای صنعتی و غیرصنعتی شهرستان در صورت ایجاد اشتغال برای هر مددجوی تحت پوشش بهزیستی از تسهیلات ۲۰۰ میلیون ریالی و بیمه هدفمندی یارانه ها بهره مند می شوند.



رئیس بهزیستی دزفول از راه اندازی مرکز اشتغال حمایت شده با ظرفیت ۵۰ نفر در آینده نزدیک در دزفول خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای راه اندازی این مرکز که پس از اهواز دومین مرکز استان محسوب خواهد شد، انجام گرفته است.



عبدی، آموزش و کاریابی معلولان را مهمترین اولویت این مرکز برشمرد و افزود: این مرکز موظف است با شرکتها و کارگاه های مختلف ارتباط برقرار کند ضمن اینکه هزینه ایاب و ذهاب معلولان نیز بر عهده این مرکز است.



وی همچنین گفت: برخی از مددجویان بهزیستی برای اخذ تسهیلات خوداشتغالی به بانک ملی معرفی شدند که بانک ملی از آنها ضامن بانکی خواسته و این امر برای مددجویان امکان پذیر نبوده است لذا از مسئولان درخواست می شود در این خصوص همکاری لازم را با بهریستی داشته باشند.



عبدی افزود: تاکنون برای ۱۰ نفر در مرکز معلولان ذهنی دزفول و هفت نفر در مرکز اوتیسم اشتغالزایی شده است که هنوز در سامانه ثبت نشده اند ولی پیش بینی می شود با راه اندازی دیگر طرحهای بهزیستی زمینه اشتغال تا پایان امسال برای ۹۰ نفر فراهم شود.