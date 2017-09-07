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۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۲۶

با حضور اعضای کمیسیون صورت گرفت؛

بررسی فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات در جلسه کمیسیون سیاسی خبرگان

بررسی فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات در جلسه کمیسیون سیاسی خبرگان

کمیسیون سیاسی مجلس خبرگان موضوع فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات را در جلسه امروز بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، جلسه کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری صبح امروز در دبیرخانه این مجلس در قم برگزار شد و در این جلسه موضوعاتی از قبیل وظایف کمیسیون، راهکارهای تحقق خبرگان انقلابی، موضوع حجاب و عفاف، همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله مسأله کشتار مسلمانان در میانمار و نیز موضوع فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات بررسی شد.

در این جلسه آیات و حجج اسلام عبداللهی، تسخیری، سیدمحمد حسینی شاهرودی، علوی، اسلامیان، ملکوتی، اسلامی، معلمی، حیدری، فرحانی، فاضل گلپایگانی، جواد مجتهد شبستری، سعیدی گلپایگانی، حاج ابوالقاسم  دولابی، پروایی و دو تن از کارشناسان حضور داشتند.

کد مطلب 4081336

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