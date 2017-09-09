معرفی داوران بخش سینمایی جشنواره فیلم سبز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم سبز ایران، چهار داور ایرانی و سه داور خارجی از ایتالیا، بلژیک و ایرلند داوری آثار سینمایی بخش مسابقه جشنواره و انتخاب آثار برگزیده جشنواره فیلم سبز ایران را به عهده دارند.

داوران ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز در بخش سینما عبارتند از گائتانو کاپیتزی، برایونی دیون، ژوائو لیته، هدیه تهرانی، اکبر عالمی، میراسماعیل میرفخرایی، مانی میرصادقی.

ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز بزرگترین رویداد محیط زیستی ایران به دبیری فرهاد توحیدی ۱۸ تا ۲۴ شهریورماه در تهران و همزمان در سراسر کشور برگزارمی شود.