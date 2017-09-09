دوازدهمین جشنواره تئاترخیابانی مریوان با اجرای کارناوال آغاز شد

به گزارش خبرنگارمهر، استارت دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان امروز شنبه با حضور هنرمندان عرصه تئاتر بیرونی داخل و خارج از کشور، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم هنردوست مریوانی با اجرای کارناوال از خیابان امام شافعی به سمت پارک شانو آغاز شد.

این کارناوال متشکل از گروه های نمایش آیینی و سنتی با لباس ها و موسیقی محلی به همراه دیگر گروه های داخلی وخارجی شرکت کننده در این جشنواره بود و هر کدام از گروه ها پلاکاردی حاوی عنوان نمایش و شهر خود به اضافه بادکنک های رنگی مزین به آرم جشنواره را حمل می کردند.

حال با گذشت ۱۲ سال از برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در قالب بین المللی اکنون این رویدادفرهنگی وهنری به خوبی در میان مردم اعم از داخل و خارج از کشور به عنوان یکی از فستیوال های ارزشمند و پرمخاطب شناخته شده است.

یکی از مشکلاتی که این جشنواره و دست اندرکاران آن با سال هاست مواجه اند و همین مسئله هم منجر شده امکان حضور گروه های بیشتری از سایر کشورهای دنیا به این جشنواره فراهم نشود، نداشتن ردیف اعتباری است و هر سال نیز مسئولان ونمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی وعده پیگیری و تحقق این مسئله را دادند و متاسفانه هنوز محقق نشده است.

البته ناگفته نماند امسال از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه استان مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای برگزاری این جشنواره اختصاص پیدا کرده است ولی آنچه انتظار برگزار کنندگان این جشنواره است اختصاص ردیف بودجه ملی برای این جشنواره است.

پوشش خبری جشنواره توسط رسانه های داخلی وخارجی



دبیردوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد:خبرنگاران خبرگزاری های آنسا از ایتالیا، آناتولی از ترکیه، شینهوا از چین و تلویزیون های گه لی کوردستان، پیام و سپیده از اقلیم کردستان عراق در زمان برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی در شهر مریوان حضور یافته و جشنواره را پوشش خبری خواهند داد.

فاتح بادپروا اظهارداشت: ۲۵ خبرنگار داخلی از خبرگزاری ها و رسانه های مختلف و همچنین شبکه دو سیما، اخبار و رخدادهای جشنواره را پوشش می دهند.

وی از جمله برنامه های جنبی این جشنواره را برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار خواند و عنوان کرد: جلسات نقد و بررسی آثار نمایش خیایانی دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان توسط رضا آشفته و صمد چینی فروشان طی چهار روزبرگزاری جشنواره برگزار می شود.

وی بیان کرد: قطب الدین صادقی، فریندخت زاهدی و کوروش زارعی اعضای هیئت داوران این دوره از جشنواره هستند.

حضور ۶ گروه نمایش خارجی در این دوره از جشنواره



دبیردوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از حضور۶ گروه نمایشی ازکشورهای فرانسه،برزیل،اوکراین، عراق،اسپانیا و آذربایجان در این دوره از جشنواره خبرداد و گفت: نمایشی با عنوان «دو ثانیه» از کشور فرانسه به نویسندگی و کارگردانی «آماندینه باریلون» و نمایش «مرغ دریایی» از کشور اوکراین نوشته آنتوان چخوف و به کارگردانی «لاروسلاو فدوریشین» از جمله نمایش های گروه های خارجی در این دوره از جشنواره است.

بادپروا عنوان کرد: نمایش «به جای ماهی» از کشور عراق به نویسندگی و کارگردانی «هنر طاهر» و نمایش «دلقک دیوانه» از کشور اسپانیا به کارگردانی «ویلسون هرناندو نووآ گالگو» از دیگر نمایش های گروه های خارجی است.

وی از دیگر نمایش های خارجی در این دوره از جشنواره را شامل نمایش «پادشاه نظافت» از کشور برزیل به نویسندگی و کارگردانی «هکتور لوپز گیروندو» ونمایش «باغ رویاها» از کشور آذربایجان نوشته «پرویز بشردوست» و به کارگردانی «امام حسن اف» ذکر کرد.

وی اظهارداشت: در بخش آزاد ۲۰ اثر، بخش آیینی سنتی ۶ اثر و بخش کودک ونوجوان هم ۵ اثر ازشهرهای مختلف ایران اسلامی به دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان راه پیدا کردند.

دبیردوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان افزود: تعداد ۴ اثر خیابانی برگزیده دیگر جشنواره های کشور هم به بخش مرور جشنواره های دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان راه پیدا کردند.

دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاترخیابانی مریوان از امروز شنبه ۱۸ شهریور ماه آغاز و تا ۲۲ شهریور ماه به طول می انجامد.