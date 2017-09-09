۲۰ درصد قیمت تمام شده خودرو مربوط به تامین مالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا نجفی منش درباره دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که از روز شنبه ۱۱ شهریورماه اجرایی شده است، گفت: نرخ سود سپرده های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات در کشور بالا است.

وی به نرخ تسهیلات کشورهای رقیب در زمینه تولید خودرو اشاره کرد و افزود: در حالی که نرخ سود تسهیلات برای تولید در چین تا ۴ درصد، در اروپا یک درصد و در ژاپن یک درصد است اما این رقم در ایران ۱۸ درصد تعیین شده است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه هزینه تامین مالی تولید هر خودرو در ایران ۲۰ درصد است، توضیح داد: اگر یک خودرو ۲۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، ۴ میلیون تومان آن مربوط به هزینه های تامین مالی می شود که بسیار بالاست.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نرخ سود بالای سپرده و تسهیلات را آفتی برای اقتصاد کشور دانست و افزود: در حال حاضر هر فردی سرمایه داشته باشد، به جای کار و تولید ترجیح می دهد در بانک ها سپرده گذاری کند و از آنجایی که با این نرخ ها نمی‌توان کالای رقابتی تولید کرد، بسیاری از واحدها توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نخواهند داشت.

نجفی منش با استقبال از کاهش نرخ سود سپرده ها پیشنهاد داد که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در فواصل یک تا سه ماهه، نرخ سود را بازنگری کند تا نرخ های سپرده و تسهیلات به سطح جهانی کاهش یابد.

وی با انتقاد از رفتار برخی بانک‌ها در رقابت برای جذب سپرده های بیشتر با نرخ بالاتر قبل از ۱۱ شهریورماه، گفت: رفتار این بانک‌ها باعث فاجعه در اقتصاد می‌شود زیرا سرمایه‌ها باید به سمت کارهای مولد و تولیدی سوق داده شود.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرود در پایان با تاکید بر لزوم واقعی شدن نرخ ارز، اظهار داشت: در صورتی که به دو مقوله کاهش نرخ سود بانکی و واقعی شدن نرخ ارز نپردازیم، گرفتاری های اقتصادی کشور هیچ گاه حل نخواهند شد.