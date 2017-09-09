به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز، فرهاد توحیدی دبیر این رویداد فرهنگی – محیط زیستی با تبریک اعیاد قربان و غدیر و خوشامدگویی به مهمانان ایرانی و خارجی گفت:۲۱ شهریور روز سینما است و این روز را به سینماگران و سینمادوستان تبریک می گویم.

وی با تشکراز مدیران حوزه محیط زیست افزود: شاید بهتر باشد اسم این جشنواره را دست های خالی بگذاریم.

توحیدی ادامه داد: شعار دولت دوازدهم ‌تحقق رشد ۸ درصدی است که امیدوارم این شعار هیچ وقت به بهای نادیده گرفتن محیط زیست محقق نشود.

دبیر جشنواره بین المللی فیلم سبز بیان کرد: محیط زیست تنها حفظ منابع آبی نیست بلکه توجه به حیات وحش نیز مهم است. ما محیط زیست بدون جنگل پاکیزه و یوزپلنگ نمی خواهیم و امیدواریم ریاست جدید سازمان حفاظت محیط زیست به جشنواره کمک کند.

در این مراسم معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، مهدی توحیدپور دبیر اجرایی، مزدک میررمضانی مدیر امور بین الملل، فرزاد توحیدی مدیر بخش سینمایی جشنواره بین المللی فیلم سبز، ساعد مشکی مدیر هنری، هدیه تهرانی، میترا حجار، شهاب الدین عادل و حضور داشتند.

این افتتاحیه با نمایش فیلم «پیش از سیل» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی و تهیه کنندگی لئوناردو دی کاپریو آغاز شد.