شایان مصلح: الاهلی را باید هوشمندانه شکست دهیم

شایان مصلح که پس از مدتها توانست در ترکیب اصلی تیم فوتبال پرسپولیس قرار بگیرد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیروزی سه بر صفر این تیم مقابل گسترش فولاد تبریز گفت: خدا را شکر توانستیم پس از چند هفته ای که بازی نداشتیم برد دلچسبی کسب کنیم. این پیروزی به تیم کمک کرد تا با روحیه بالا خودمان را برای بازی حساس با الاهلی آماده کنیم.

مدافع پرسپولیس تصریح کرد: خوشحالم که پس از چند بازی فرصت پیدا کردم در ترکیب اصلی به میدان بروم. من فقط تلاشم را در تمرینات می کنم تا در وضعیت ایده آل قرار بگیرم. از اینکه کادر فنی به من اعتماد کردند و در ترکیب اصلی قرار گرفتم ممنونم. پس از این هم همین روند را ادامه خواهم داد. در پرسپولیس هنوز در ابتدای راه هستم و می خواهم با صبری که تا الان هم به خرج داده ام به تک تک اهداف فردی و تیمی برسم.

مصلح درباره دیدار با الاهلی عربستان در ابوظبی اظهار داشت: یکی از بزرگترین بازی هایی است که باید در سال ۹۶ انجام دهیم. چاره ای جز پیروزی نداریم و می خواهیم به جمع ۴ تیم نهایی برسیم. انگیزه بسیار بالایی برای کسب پیروزی داریم و امیدوارم با یک بازی منطقی و هوشمندانه به پیروزی دست پیدا کنیم.