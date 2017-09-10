خواسته مشترک بازیکنان و هواداران بارسلونا: برکناری بارتومئو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا در بازار نقل و انتقالاتی تابستانی روزهای سختی را گذراند و در واقع اوضاع برایش بحرانی شد. این تیم اما از شروع فصل به غیر از شکست مقابل رئال در سوپرکاپ اسپانیا نتایج خوبی کسب کرده است. با این حال همان طور که انتظار می‌رفت هواداران به این زودی روزهای بحرانی را فراموش نمی‌کنند.

طبق گزارش روزنامه هواداری رئال مادرید، مارکا، آخرین نتیجه این روزهای بحرانی برای بارسا بد شدن رابطه هواداران و مدیران تیم بوده است. پیش از این در مراسم معارفه عثمانه دمبله هواداران شعار جدایی مدیرشان را سر دادند و این بار با وجود برد ۵ بر صفر مقابل اسپانیول در دربی کاتالونیا این شعارها شنیده شد.

همچنین گفته می‌شود در رختکن بارسلونا بازیکنان این تیم دوست دارند مدیرشان برکنار شود و خود بارتومئو هم به این موضوع واکنش نشان داده است: اختیار همه چیز در دستان آن‌ها است و در نهایت باید چیزی که آن‌ها می‌خواهند را قبول کنی.

البته مشکل هواداران و بازیکنان با بارتومئو عمدتا به خاطر ناتوانی او در عملکرد مناسب در بازارهای نقل و انتقالاتی است، آن هم نه فقط در این تابستان، بلکه فصول اخیر که با حضور او بارسا در این زمینه بسیار ضعیف کار کرده است.