به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در اولین دیدار بعد از تعطیلات بین‌المللی در خانه به مصاف لوانته رفت و با تساوی ۱-۱ متوقف شد. زین‌الدین زیدان، سرمربی فرانسوی سفیدپوشان اما به این نتیجه واکنش نشان داده است.

او در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی گفت: طبیعتا نمی‌توانیم از این بازی راضی باشیم. حالا ۴ امتیاز با صدر فاصله داریم و باید از این بابت نگران باشیم. باید راه حلی پیدا کنیم. در این بازی کمبودهای زیادی داشتیم. شروع همیشه خیلی مهم است و ما امروز خوب شروع نکردیم.

زیدان در ادامه گفت: از طرفی با تیمی بازی کردیم که شدیدا دفاعی کار می‌کرد و در این شرایط همیشه باید بیشتر تلاش کنی. باید گل اول را بزنی، اما این آن‌ها بودند که پیش افتادند و این بیش از هر چیزی من را آزار داد. البته که باید دوباره تمرکز کنیم و به بازی بعد فکر کنیم.

زیدان درباره مشکلات تیم هم توضیحاتی داد: مشکل فیزیکی نیست و پیش از این نشان دادیم بعد از تعطیلی‌ها خوب کار می‌کنیم. مشکل این است که راهی برای گل زدن پیدا نکردیم.

او همچنین مدعی شده سیاست چرخشی‌اش را هم دوباره تکرار خواهد کرد: این موضوع تغییری نمی‌کند. بعد از یک بازی بد نمی‌توانیم شرایط را تغییر دهیم و من به این موضوع ایمان دارم. این تیمی است که ما داریم و باید با همین ترکیب راه حلی پیدا کنیم. کریس و بنزما با ما نبودند و این تنها چیزی بود که نمی‌توانستیم آن را تغییر دهیم.