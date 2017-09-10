به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آبی روشن آبی خاموش» که در برگیرنده تازه‌ترین اشعار صادق رحمانی مدیر شبکه رادیویی فرهنگ است در خبرگزاری مهر رونمایی و معرفی می‌شود.

این کتاب شامل ۱۱۰ رباعی نیمایی از رحمانی است که از حیث قالب دربرگیرنده نوآوری‌های او در زمینه ترکیب قوالب برای بیان شاعرانه است.

در مراسم رونمایی و معرفی از این کتاب شهرام میرشکاک و حمید رضا شکارسری در کنار صادق رحمانی حضور خواهند داشت. مجری و کارشناس این مراسم نیز حسین قرایی است.

این مراسم روز دوشنبه ۲۰ شهریور از ساعت ۱۴ در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.