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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲

به میربانی خبرگزاری مهر؛

«آبی روشن آبی خاموش» رونمایی می‌شود

«آبی روشن آبی خاموش» رونمایی می‌شود

کتاب «آبی روشن، آبی خاموش» در خبرگزاری مهر رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آبی روشن آبی خاموش» که در برگیرنده تازه‌ترین اشعار صادق رحمانی مدیر شبکه رادیویی فرهنگ است در خبرگزاری مهر رونمایی و معرفی می‌شود.

این کتاب شامل ۱۱۰ رباعی نیمایی از رحمانی است که از حیث قالب دربرگیرنده نوآوری‌های او در زمینه ترکیب قوالب برای بیان شاعرانه است.

در مراسم رونمایی و معرفی از این کتاب شهرام میرشکاک و حمید رضا شکارسری در کنار صادق رحمانی حضور خواهند داشت. مجری و کارشناس این مراسم نیز حسین قرایی است.

این مراسم روز دوشنبه ۲۰ شهریور از ساعت ۱۴ در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 4082850
حمید نورشمسی

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