مهدی یوسف خانی در گفتگو با مهر نرخ جدید انواع ماهی را در بازار اعلام کرد و گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم ماهی شیرجنوب ٣٤ هزارتومان، قزل سالمون ١٤ هزارتومان، کپور ١٣ هزار تومان، شوریده ٣٧ هزارتومان، قزل آلا ١٢ هزار تومان، راشگوی جنوب ٤٢ هزارتومان و شیر نیزه ای ١٧ هزار تومان است.

وی اضافه کرد: همچنین قیمت هرکیلوگرم ماهی سرخو ٢٧ هزارتومان، سالمون نروژ ٤٠ هزار تومان، آمور جنوب (سفید پرورشی) ١٤ هزار تومان، سنگ سر طلایی ١٩ هزار تومان، آزاد دزفولی ٩ هزارتومان، سارم و گیش ٩ هزار تومان، هامور جنوب ٢٤ هزار تومان، حلوا سیاه ٢٦ هزار تومان و سنگ سر شهری ١٦ هزار تومان است.