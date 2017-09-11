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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

نرخ جدید انواع ماهی در بازار/قیمت‌ها ثابت است

نرخ جدید انواع ماهی در بازار/قیمت‌ها ثابت است

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید انواع ماهی را در بازار اعلام کرد.

مهدی یوسف خانی در گفتگو با  مهر   نرخ جدید انواع ماهی را در بازار اعلام کرد و گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم ماهی شیرجنوب ٣٤ هزارتومان، قزل سالمون ١٤ هزارتومان، کپور ١٣ هزار تومان، شوریده ٣٧ هزارتومان، قزل آلا ١٢ هزار تومان، راشگوی جنوب ٤٢ هزارتومان و شیر نیزه ای ١٧ هزار تومان است.

وی اضافه کرد: همچنین قیمت هرکیلوگرم ماهی سرخو ٢٧ هزارتومان، سالمون نروژ ٤٠ هزار تومان، آمور جنوب (سفید پرورشی) ١٤ هزار تومان، سنگ سر طلایی ١٩ هزار تومان، آزاد دزفولی ٩ هزارتومان، سارم و گیش ٩ هزار تومان، هامور جنوب ٢٤ هزار تومان، حلوا سیاه ٢٦ هزار تومان و سنگ سر شهری ١٦ هزار تومان است.

کد مطلب 4083506

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