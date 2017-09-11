لازمه احیای فرهنگ قرآنی، احیای فرهنگ وقف و انفاق است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید محمدی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور در نشست شوراهای فرهنگ قرآنی استان های مختلف کشور که در حسینیه ثارالله ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: لازمه احیای فرهنگ قرآن کریم، احیای فرهنگ وقف و انفاق است.

وی با اشاره به اهمیت موقوفات قرآنی، افزود: همانطور که نفت به عنوان طلای سیاه شناخته شده است موقوفات قرآنی نیز طلای نورانی و ارزشمندی هستند که محصول آن ترویج فرهنگ قرآنی و دینی در جامعه است.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی اوقاف و امور خیریه گفت: بیش از هزار نیت وقفی در کشور ثبت شده است که از این تعداد تنها 30 نیت وقف قرآنی در سازمان اوقاف و امور خیریه ثبت شده است و این مساله نشان از عدم توجه واقفین به اهمیت موقوفات قرآنی است.

وی با اشاره به اینکه از 30 موقوفه قرآنی تنها 20 موقوفه صددرصد با نیت قرآنی وقف شده است، ادامه داد: در آذربایجان غربی موقوفه صد درصد قرآنی وجود ندارد که باید با برنامه ریزی دقیق و عملی در راستای جذب واقفین قرآنی تلاش شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی، فعالسازی مراوده اجتماعی در داخل سازمان، تبیین دیپلماسی جذب وقف قرآنی و ساخت فیلم برای توسعه فرهنگ وقف در زمینه فعالیت های قرآنی را از جمله اقدامات لازم برای ایجاد موقوفات قرآنی اعلام کرد.

وی با اشاره به کوتاهی و نقص هایی در زمینه نشر فرهنگ وقف در کشور افزود: در خصوص اقامه نماز پس از انقلاب فعالیت های مطلوبی صورت گرفت، اما در مورد وقف، رسانه ها و مجموعه های هنری کشور به جد ورود پیدا نکردند.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور با تاکید بر این موضوع که احیا وقف قرآنی؛ احیا زیرساخت فعالیت های قرآنی است، خاطرنشان کرد: اجرای فعالیت های قرآنی نیازمند پشتوانه اقتصادی است که از طریق موقوفات تحقق می یابد.

وی بر لزوم برنامه ریزی برای احیا گفتمان وقف در آذربایجان غربی تأکید کرد و گفت: برگزاری دوره های توجیهی وقف در موسسات قرآنی از راهکارهای مؤثر در زمینه تبیین اهمیت موقوفات قرآنی است.

وی ادامه داد: کارهای قرآنی در کنار فعالیت های مربوط به وقف نشان از پویایی این مجموعه است، بسیاری از نیات عام هست و قابل تطبیق با فعالیت های قرآنی است و در این زمینه نباید کوتاهی شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی با تاکید بر ضرورت پرداخت متناسب به فعالیت های قرآنی و فعالیت های پژوهشی و رسانه ای، گفت: به جذب فعالیت های مردمی خودجوش در عرصه قرآنی و همکاری موسسات قرآنی برای جذب موقوفات قرآنی اهتمام داشته باشید..

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور در پایان تصریح کرد: نبود طرح جامع و نقشه راه توسعه فرهنگ وقف به ویژه در عرصه قرآن کریم و ضعف مهارتهای کارکنان اداری حوزه وقف از آسیب های جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.