انتقاد عفو بین الملل از مین گذاری میانمار در مرز با بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که به دنبال اقدام دولت برمه در مین گذاری مرزهای خود با میانمار تعدادی از مسلمانان روهینگیایی زخمی شده اند.

عفو بین الملل ضمن انتقاد شدید از این اقدام دولت میانمار اعلام کرد که مطابق با توافقنامه سال ۱۹۹۷ سازمان ملل مین گذاری در مرزها ممنوع اعلام شده است.

لازم به ذکر است که پس از اقدامات افراطی ارتش و بودائی های میانمار علیه مسلمان روهینگیایی ساکن این کشور، بیش از ۳ میلیون از مسلمانان روهینگیا به سمت مرزهای بنگلادش روانه شده اند.

دولت بنگلادش نیز با بستن مرزهای خود از پذیرش این افراد خودداری کرده و از دیگر سو اما دولت برمه در اقدامی خصمانه مرزهای خود با بنگلادش را مین گذاری کرده تا این افراد راه برگشتی نداشته باشند.

این در حالی است که بیش از این نیز تعداد زیادی از مسلمانان میانماری که خود را به مرزهای بنگلادش رسانده بودند یا توسط گلوله و یا با ضربات شدید چاقو زخمی شده بودند که حال زخمی شدن در اثر انفجار مین نیز به آن اضافه شده است.

مطابق با گزارش سازمان عفو بین الملل میانمار در حالی مرزهای خود را مین گذاری می کند که مطابق با توافقنامه ۱۹۹۷ سازمان ملل مین گذاری مرزها ممنوع اعلام شده است.

بر اساس جزئیات بنگلادش این توافقنامه را امضا کرده اما میانمار از امضای آن سرباز زده است.