نشست شورای امنیت برای بررسی وضعیت مسلمانان روهینگیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از RTÉ ؛ شورای امنیت سازمان ملل قرار است فردا چهارشنبه به درخواست سوئد و انگلیس، نشستی را با هدف بررسی خشونت در میانمار، که موجب آوارگی بیش از ۳۰۰ هزار نفر از اقلیت مسلمان روهینگیا شده است، برگزار کند.

به گفته متیو ری‌کرافت سفیر انگلیس در سازمان ملل، برگزاری این نشست نشانه نگرانی عمیق اعضای شورای امنیت درباره وضعیت رو به وخامت بسیاری از مسلمانان روهینگیا است که از ایالت راخین میانمار می گریزند.

این در حالی است که «زید رعد الحسین» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل دولت میانمار را به خشونت سازمان یافته علیه مسلمانان متهم کرد و درباره قریب الوقوع بودن پاک سازی قومی اقلیت روهینگیا هشدار داد.

کاخ سفید نیز علیرغم تلاش برای تطمیع دولت میانمار و حمایت از «آنگ سان سوچی» رهبر اپوزیسیون این کشور، با صدور بیانیه ای از خشونت علیه مسلمانان روهینگیا انتقاد و این رویکرد را ناشی از عدم تمایل نیروهای امنیتی میانمار به حفظ جان شهروندان این کشور توصیف کرد.

گفتنی است سوچی که برنده جایزه نوبل صلح است، به عدم واکنش صحیح در برابر بحران میانمار متهم شده تا جایی که بسیاری از چهره های بین المللی هم تراز با وی، از او خواسته اند حساب خود را از ارتش سرکوبگر میانمار جدا کرده و در محکوم کردن خشونت با آنها همصدا شود.