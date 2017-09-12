۱۶ هزار دفتر پیشخوان دولت به سامانه «سامط» متصل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا شهیدی شامگاه دوشنبه در مراسم راه اندازی سامانه سامط در استان زنجان، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به راه اندازی سامانه استعلامات منابع طبیعی «سامط» افزود: بر اساس تکالیف قانونی و اصلاح نظام اداری و جلوگیری از فساد اداری، دستگاه های دولتی موظفند خدمات خود را از طریق الکترونیکی به مردم ارائه کنند و منابع طبیعی نیز جزو دستگاه هایی است که باید برخی از خدمات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام دهد.

وی اظهار کرد: پاسخگویی به استعلامات مربوط به اراضی است و کاهش مراجعات افراد و زمان پاسخگویی، افزایش دقت، سرعت بر فرآیند پاسخگویی و مطلع شدن متقاضیان از مراحل روند انجام کار از طریق پیامک، از مزایای این سامانه است.

مسئول آموزش سامانه سامط گفت: در راستای اهداف دولت و ارائه خدمات تفام نامه ای در تیرماه بین دفاتر پیشخوان دولت و سازمان جنگلها و منابع طبیعی کشور منعقدو مقرر شد تمام استعلامات منابع طبیعی و خدمتی که قابلیت برون سپاری دارنداز ۱۶ هزار دفتر پیشخوان به صورت یکپارچه انجام شود.

شهیدی تاکید کرد: سامانه سامط طراحی شد و سامانه استعلامات منابع طبیعی به صورت پایلوت از دی ماه سال ۹۵ ازاستان البرز شروع و تیرماه در ۱۱ استان اصفهان ، گلستان، گیلان، ایلام ، لرستان ، چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و خراسان رضوی راه اندازی شده است.

وی افزود:در حال حاضر بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ استعلام در ماه در استان البرز در این سامانه انجام می شود و در تمام شهرستان تمام فرایند تمام الکترونیکی است ونیازی به مراجعه حضوری نیست.

مسئول آموزش سامانه سامط گفت: این سامانه در مدت سه روز قابلیت پاسخگویی دارد و دراستان زنجان ۳۰۰ دفتر پیشخوان شهری و روستایی وجود دارد و با ارائه آموزش لازم دفاتر خدمات ارائه می شود و تا اوایل مهرماه سال ۹۶ همه استانها در کل کشور در سامانه متصل می شوند و بعد از زنجان در ۱۳ استان آذربایجان شرقی،قزوین ، سمنان و هرمزگان سامانه استعلامات راه اندازی می شود.

شهیدی ابراز کرد: با اتصال کل استان های کشور به این سامانه، ثبت درخواست متقاضیان در تمام نقاط کشور بدون حضور در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها صورت می گیرد و سامانه استعلامات منابع طبیعی (سامط) نرم افزاری است که در آن متقاضیان به جای مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ، با در دست داشتن برگه استعلام، مدارک مالکیتی و هویتی و نیز نقشه رقومی محل وقوع ملک به دفاتر پیشخوان سطح استان مراجعه و درخواست خود را ثبت می کنند و از آن پس تمام مراحل کار تا صدور پاسخ مقتضی که بصورت پیامک به اطلاع افراد می رسد از طریق این سامانه صورت می گیرد.