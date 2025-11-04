به گزارش خبرنگار مهر، در پی سیستمی‌شدن فرآیندهای خدمت‌رسانی و راه‌اندازی کامل پیشخوان مجازی، زمان پاسخگویی به طلاب و روحانیون در پیشخوان حوزه‌های علمیه تغییر یافت.

بر اساس اطلاعیه این مرکز، پیشخوان حوزه‌های علمیه صرفاً از ساعت ۷ تا ۱۱ صبح آماده پاسخگویی مراجعات حضوری و ضروری خواهد بود و تمامی درخواست‌ها، پیگیری‌ها و امور اجرایی بایستی از طریق پیشخوان مجازی حوزه‌های علمیه انجام شود.

طلاب و روحانیون می‌توانند پرسش‌ها و درخواست‌های خود را از طریق درگاه اینترنتی و شماره تماس ۰۲۵۳۳۱۳۰۰۳۳ ثبت و پیگیری کنند. همچنین در صورت بروز هرگونه سوال یا اشکال در روند خدمات، مراجعه به سامانه بازخورد به نشانی اینترنتی http://feedback.ismc.ir/prof/13 پیش‌بینی شده است.

این اقدام در راستای افزایش دقت، سرعت و سهولت دسترسی طلاب به خدمات اداری و کاهش نیاز به مراجعات حضوری صورت گرفته است.