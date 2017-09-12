مصلحت اندیشی در مسئله میانمار ظلم آشکار است

لطف الله فروزنده، عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب پیرامون کشتار مسلمانان میانمار گفت: اقدامات مسلمانان میانمار یک حادثه ضد بشری و نهایت جنایتی است که درحال اتفاق افتادن است.

وی افزود: دولت میانمار نیز نه تنها نسبت به وقوع این حادثه ضد اسلامی و ضد بشری واکنشی نشان نداده بلکه از آن حمایت کرده و نسبت به این نسل کشی سکوت کرده است.

استاد دانشگاه تاکید کرد: در این شرایط کشورها و دولتهای اسلامی وظیفه دارند تا ضمن محکوم کردن این اقدامات غیر بشری، طبق فرمایش رهبر انقلاب اسلامی فشارهای سیاسی و اقتصادی را به دولت میانمار وارد کنند. باید تحریم های بین المللی اقتصادی را بر دولت میانمار که در برابر این ظلم آشکار سکوت کرده اعمال کرده و با ابزارهایی که در اختیار دارند روابط خود را با این کشور محدود کنند.

فروزنده گفت: وقتی سازمانهای بین المللی و حکومت های دنیا بخواهند یک اتفاق ولو کوچک در گوشه ای از دنیا را بزرگ نمایی کنند به هر وسیله و ابزاری متوسل شده و بهره برداری های سیاسی خود را از این بزرگ نمایی ها انجام می دهند اما وقتی در یک کشور، مسلمانان از خانه خود آواره شده و یا به بدترین شکل سوزانده و یا سر بریده می شوند همین سازمانهای مدعی حقوق بشر سکوت کرده و هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند.

عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: برای مسلمانان جهان بد و زشت است که در یک کشور با بیش از یک میلیون و چهارصد هزار مسلمان اینگونه رفتار شود که حق طبیعی حیات از آنها گرفته شود اما مسلمانان در برابر این جنایت ها دم فرو برند.

وی با اشاره به بخش دیگری از سخنان اخیر رهبر انقلاب مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به این مسئله جمهوری اسلامی موضع شجاعانه و صریح خودش را اتخاذ کند، تصریح کرد: پیش قراول این اقدامات دولت است، وزارت امورخارجه کشورمان باید بدون مماشات و مصلحت اندیشی وارد شده از ابزار های بین المللی در برابر این نسل کشی و ظلمی که به مسلمانان میانمار وارد می شود واکنش نشان دهد چرا که مصلحت اندیشی در مسئله میانمار جایگاهی ندارد و ظلم آشکار به شمار می رود.