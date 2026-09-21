سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز دوشنبه تحت تأثیر گذر امواج کمدامنه تراز میانی جو و شرایط فصلی، افزایش ابر، وزش باد تا نسبتاً شدید و در برخی نقاط بارش باران پیشبینی میشود و احتمال وقوع رعدوبرق نیز وجود دارد.
وی افزود: از بعدازظهر امروز بهتدریج از میزان ناپایداریها کاسته میشود و تا پنجشنبه شرایط جوی استان عمدتاً پایدار خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت:همچنین از سهشنبه روند افزایش نسبی دمای هوا در گلستان آغاز میشود و بر اساس پیشبینیها، پنجشنبه روزی نسبتاً گرم در سطح استان خواهد بود.
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