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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۱

ناپایداری جوی در گلستان تا ظهر دوشنبه؛ افزایش دما از سه‌شنبه

ناپایداری جوی در گلستان تا ظهر دوشنبه؛ افزایش دما از سه‌شنبه

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان گفت: ناپایداری‌های جوی در استان تا ظهر امروز دوشنبه ادامه دارد و از بعدازظهر با کاهش ناپایداری، شرایط جوی پایدارتر خواهد شد.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز دوشنبه تحت تأثیر گذر امواج کم‌دامنه تراز میانی جو و شرایط فصلی، افزایش ابر، وزش باد تا نسبتاً شدید و در برخی نقاط بارش باران پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع رعدوبرق نیز وجود دارد.

وی افزود: از بعدازظهر امروز به‌تدریج از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و تا پنجشنبه شرایط جوی استان عمدتاً پایدار خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت:همچنین از سه‌شنبه روند افزایش نسبی دمای هوا در گلستان آغاز می‌شود و بر اساس پیش‌بینی‌ها، پنجشنبه روزی نسبتاً گرم در سطح استان خواهد بود.

کد مطلب 6953391

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