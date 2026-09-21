نیما حسینزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن فصل صید ماهیان استخوانی اظهار کرد: فصل صید ماهیان استخوانی در مازندران بر اساس برنامهریزیهای انجامشده از حدود ۱۵ تا ۲۰ مهرماه آغاز میشود و تا فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.
وی افزود: جامعه صیادی استان همواره در زمینه صید مسئولانه همکاری مناسبی داشته و تلاش میشود فعالیتهای صیادی در چارچوب ضوابط و با رعایت ملاحظات مربوط به حفظ ذخایر آبزیان انجام شود.
پیشبینی فصل صید مطلوب در مازندران
مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به وضعیت صید در سال گذشته بیان کرد: سال گذشته شرایط صید نسبتاً مناسب بود و صیادان توانستند فصل خوبی را پشت سر بگذارند. امیدواریم با توجه به شرایط موجود و اقدامات انجامشده برای تقویت ذخایر، فصل صید امسال نیز وضعیت مطلوبی داشته باشد.
حسینزاده ادامه داد: پیشبینی ما این است که روند صید در سال جاری نسبت به سال گذشته شرایط بهتری داشته باشد، هرچند میزان صید در نهایت به شرایط طبیعی دریا، وضعیت ذخایر و عوامل محیطی وابسته است.
فعالیت ۵۱ تعاونی پره در نوار ساحلی
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۴ تعاونی پره در استان مازندران وجود دارد، گفت: از این تعداد، ۵۱ تعاونی فعال هستند و صیادان در نقاط مختلف نوار ساحلی استان از غرب تا شرق فعالیت دارند.
مدیرکل شیلات مازندران طول نوار ساحلی استان را حدود ۴۸۷ کیلومتر اعلام کرد و افزود: فعالیت تعاونیهای پره در مناطق مختلف ساحلی، از جمله بابلسر و محمودآباد و دیگر نقاط استان، انجام میشود.
حسینزاده تعداد صیادان فعال در بخش ماهیان استخوانی را حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: این افراد به صورت مستقیم از فعالیت صیادی امرار معاش میکنند و با احتساب مشاغل و فعالیتهای وابسته، شمار افرادی که به صورت غیرمستقیم با این حوزه در ارتباط هستند به حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار نفر میرسد.
تعدیل جامعه صیادی در میانکاله
وی یکی از چالشهای مهم بخش صیادی را ضرورت تعدیل جامعه صیادی، بهویژه در منطقه میانکاله، عنوان کرد و گفت: برای اقتصادی شدن فعالیت صیادی در این منطقه، لازم است تعداد بهرهبرداران متناسب با ظرفیت منابع و شرایط موجود ساماندهی شود.
مدیرکل شیلات مازندران افزود: در نشستهایی که با مجمع نمایندگان استان و استاندار مازندران برگزار شد، موضوع تعدیل جامعه صیادی مورد پیگیری قرار گرفت و قول مساعد برای اختصاص اعتباری در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان داده شده است.
حسینزاده تصریح کرد: در صورت تأمین این اعتبار، میتوان بخشی از صیادان را از چرخه صید خارج و زمینه تعدیل و ساماندهی جامعه صیادی را فراهم کرد تا فعالیت صیادی در منطقه میانکاله از نظر اقتصادی نیز توجیهپذیرتر شود.
پیگیری شغل سخت و زیانآور صیادان
وی همچنین وضعیت بیمه صیادان را یکی از موضوعات مورد پیگیری دانست و گفت: اصل موضوع بیمه صیادان برقرار است، اما بحث شغل سخت و زیانآور همچنان از مطالبات مهم جامعه صیادی به شمار میرود.
مدیرکل شیلات مازندران اظهار کرد: این موضوع در سال گذشته نیز پیگیری شد و امیدواریم با همکاری نمایندگان مردم در مجلس و حمایت استاندار مازندران، موضوع شغل سخت و زیانآور صیادان در سال جاری به نتیجه برسد.
حسینزاده همچنین به موضوع سهم ۲۷ درصدی بیمه اشاره کرد و گفت: این مسئله نیز از دیگر مطالبات جامعه صیادی است که امیدواریم با همراهی مسئولان و نمایندگان استان تعیین تکلیف شود.
رهاسازی ۷۵ میلیون قطعه ماهی در سال گذشته
مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به برنامههای بازسازی ذخایر آبزیان در استان گفت: شیلات هر ساله برای تقویت ذخایر ماهیان استخوانی اقدام به تکثیر و رهاسازی ماهیان میکند و در سال گذشته حدود ۷۵ میلیون قطعه ماهی از جمله گونههای کپور و سفید در رودخانههای منتهی به دریا رهاسازی شد.
وی افزود: انتظار میرود با تداوم این اقدامات، وضعیت ذخایر ماهیان استخوانی در سالهای آینده نیز بهبود پیدا کند و آثار مثبت بازسازی ذخایر در فعالیت صیادی بیشتر نمایان شود.
آسیب رودخانهها و تغییر الگوی رهاسازی ماهیان
حسینزاده درباره تکثیر ماهیان در رودخانههای استان نیز گفت: در گذشته رودخانهها نقش مهمی در تکثیر طبیعی ماهیان داشتند، اما به دلیل آسیبهایی که در طول سالهای گذشته به برخی رودخانهها وارد شده، شرایط طبیعی تکثیر ماهی در این منابع مانند گذشته نیست.
وی ادامه داد: به همین دلیل، بخشی از برنامههای بازسازی ذخایر از طریق رهاسازی ماهیان در محیطهای مناسب انجام میشود تا بخشی از خلأ ایجادشده در فرآیند طبیعی تکثیر جبران شود.
مدیرکل شیلات مازندران تأکید کرد: حفظ ذخایر آبزیان نیازمند تداوم برنامههای بازسازی ذخایر، صید مسئولانه و همراهی جامعه صیادی است و امیدواریم با همکاری صیادان و دستگاههای مسئول، فصل صید پیشرو با شرایط مناسبی همراه باشد.
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