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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۲

تأمین اعتبار ۲۸۰ میلیارد تومانی برای سدهای ایلام

تأمین اعتبار ۲۸۰ میلیارد تومانی برای سدهای ایلام

ایلام - استاندار ایلام از تأمین اعتبار ۲۸۰ میلیارد تومانی برای سدهای ایلام خبر داد.

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برای سد گدار خوش ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، اظهار داشت: این اعتبار نسبت به سال‌های گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته و کارگاه‌های اجرایی فعال هستند و تلاش می‌شود با حل مشکل تملک اراضی، مانعی برای عملیات گسترده‌تر وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه شمالی استان نیز سدهای گسترده‌ای در دست احداث قرار دارد و برای سد کنارست ۱۰۰ نیز مطالعه آغاز شده، تصریح کرد: این مطالعات تا سال آینده به اتمام می‌رسد و با ورود به قانون بودجه، منابع لازم برای آغاز عملیات اجرایی تأمین خواهد شد.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره به اینکه سه سد جدید نیز در استان مطالعه خواهد شد، خاطرنشان کرد: سدهای چنگوله، زینگان و تلخاب در شهرستان‌های مهران و ملکشاهی، مجموع سدهای استان را به ۸ سد افزایش می‌دهد؛ این سدها در آینده از زیرساخت‌های مهم و زیربنایی استان محسوب می‌شوند و نقش کلیدی در توسعه کشاورزی و تأمین آب دارند.

کد مطلب 6953377

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