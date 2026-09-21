مدیرعامل توانیر: ناترازی برق در اوج مصرف تابستان نصف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در نشست خبری پایان دوره اوج بار تابستان ۱۴۰۵ با اشاره به عملکرد صنعت برق در تابستان امسال اظهار کرد: اوج کمبود و ناترازی برق در دوره اوج مصرف تابستان از ۲۰ هزار مگاوات به حدود ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافت و مجموعه صنعت برق توانست با وجود شرایط دشوار امسال، شبکه را پایدار نگه دارد.

وی با بیان اینکه صنعت برق در تابستان امسال با شرایط ویژه‌ای از جمله خسارات واردشده به زیرساخت‌های شبکه و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی مواجه بود، افزود: همکاران صنعت برق پس از بروز خسارت‌ها، بلافاصله برای بازسازی و آماده‌سازی شبکه برای دوره گرم سال اقدام کردند و در کنار اقدامات فنی، همراهی مردم نیز نقش مهمی در عبور از دوره اوج مصرف داشت.

اله‌داد ادامه داد: یکی از شاخص‌های مهم امسال، کاهش محدودیت‌های ناشی از افت فرکانس شبکه بود؛ به‌گونه‌ای که این محدودیت‌ها نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد کاهش یافت. همچنین حوادث فنی ناشی از نقص تجهیزات و اجزای شبکه نیز کاهش داشت.

کاهش محدودیت‌های برق مشترکان

مدیرعامل توانیر با اشاره به کاهش میزان محدودیت‌های اعمال‌شده بر مشترکان گفت: تعداد موارد قطع و وصل کلید که سال گذشته حدود ۸۵۰ هزار مورد بود، امسال با کاهش ۵۴ درصدی به حدود ۳۸۹ هزار مورد رسید.

وی افزود: در مجموع، میزان اعمال محدودیت‌ها در بخش‌های مختلف نیز کاهش پیدا کرد و در برخی بخش‌ها از جمله شهرک‌های صنعتی، محدودیت‌ها نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشت.

اله‌داد با اشاره به تلاش برای تأمین برق صنایع گفت: در تابستان امسال انرژی بیشتری در اختیار صنایع قرار گرفت و محدودیت‌های شهرک‌های صنعتی نیز در مقطعی از دو روز در هفته به یک روز در هفته کاهش یافت که بخشی از این محدودیت نیز با جابه‌جایی به روز جمعه مدیریت شد.

وی همچنین از افزایش تأمین انرژی برای صنایع پتروشیمی خبر داد و گفت: میزان انرژی تحویلی به صنایع پتروشیمی نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

بیش از ۷۰ درصد برق شهرک صنعتی بهبهان صرف استخراج رمزارز می‌شود

محمد اله‌داد اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد انرژی مصرفی در شهرک صنعتی بهبهان صرف استخراج رمزارز می‌شود و بخش قابل توجهی از مصرف برق این شهرک به این فعالیت اختصاص دارد.

شب گذشته برای سومین بار در شهرک صنعتی بهبهان استفاده غیرمجاز از ماینرها شناسایی شد و مشخص شد بیش از ۷۰ درصد مصرف برق این شهرک مربوط به فعالیت حدود ۳ هزار دستگاه ماینر بوده است.

اله‌داد ادامه داد: در اشتهارد نیز ۳۶۲ دستگاه ماینر کشف شد که یکی از بزرگ‌ترین مزارع استخراج رمزارز شناسایی‌شده بود. این مزرعه برای فعالیت خود از گاز استفاده می‌کرد و نه برق.



مدیرعامل توانیر با اشاره به همکاری مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز گفت: تاکنون نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان پاداش برای معرفی و شناسایی مراکز غیرمجاز پرداخت شده است و بیش از ۷۰ درصد ماینرها با گزارش مردم جمع آوری شده است.

نصب ۷.۵ میلیون کنتور هوشمند

مدیرعامل توانیر درباره توسعه کنتورهای هوشمند نیز گفت: تعداد کنتورهای هوشمند نصب‌شده با رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷.۵ میلیون دستگاه رسیده است.

اله‌داد افزود: برنامه توانیر نصب ۱۲ میلیون کنتور هوشمند تا پایان سال است، اما شرایط جنگی ممکن است در اجرای این برنامه تأخیر ایجاد کند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مصرف برق کشور اکنون تحت پایش کنتورهای هوشمند قرار دارد، گفت: بیش از ۶۵ درصد مصرف‌کنندگان عملاً با استفاده از کنتورهای هوشمند در حال رصد هستند.

آغاز برنامه آمادگی شبکه برق برای زمستان

اله‌داد با اشاره به آغاز برنامه‌های آمادگی برای فصل سرد سال اظهار کرد: از چهارشنبه گذشته پروژه‌های آمادگی برای عبور از زمستان آغاز شده است و برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها، خطوط انتقال و پست‌های برق به گونه‌ای تنظیم شده که حداکثر تا پایان آبان‌ماه و پیش از آغاز موج سرما، آمادگی کامل شبکه ایجاد شود.

وی افزود: نیروگاه‌ها در دوره تابستان تحت فشار بیشتری قرار داشتند و در برخی مقاطع استفاده از سوخت مایع نیز افزایش یافت؛ بنابراین برنامه تعمیرات به نحوی تنظیم شده است که پیش از ورود به دوره سرد سال، نیروگاه‌ها برای تأمین برق در دسترس باشند.

مدیرعامل توانیر تأکید کرد: علاوه بر نیروگاه‌ها، خطوط و پست‌های شبکه برق نیز که در تابستان بار مضاعفی را تحمل کردند، در دستور کار تعمیرات و آماده‌سازی برای زمستان قرار دارند.

اجرای پروژه‌های توسعه شبکه برق

وی با اشاره به پروژه‌های توسعه‌ای صنعت برق گفت: در حوزه بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال و توزیع، پروژه‌های حیاتی متعددی تعریف شده و توسعه زیرساخت‌ها با وجود محدودیت‌های موجود ادامه یافته است.

اله‌داد همچنین از اضافه شدن ترانسفورماتورهای جدید به شبکه و اجرای پروژه‌های توسعه خطوط انتقال خبر داد و گفت: در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام شده است.

وی درباره اصلاح شبکه‌های فرسوده نیز اظهار کرد: جمع‌آوری سیم‌های فرسوده و بدون روکش از برنامه‌های صنعت برق است و این روند در سال جاری ادامه پیدا کرده است. برنامه‌ریزی شده است که اصلاح کابل‌ها و سیم‌های بدون روکش تا پایان سال ۱۴۰۷ تکمیل شود.

افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها

مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: ظرفیت تجدیدپذیرهای کشور در دوره فعالیت دولت از حدود یک هزار و ۲۵۰ مگاوات به حدود ۶ هزار مگاوات افزایش یافته است.

اله‌داد افزود: توسعه تجدیدپذیرها و تولید پراکنده از محورهای مهم برنامه صنعت برق برای افزایش ظرفیت تأمین برق و کاهش فشار بر شبکه در دوره‌های اوج مصرف است.

وی همچنین از نصب حدود ۱۶۰۰ مگاوار خازن در شبکه خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای بهبود شرایط شبکه و افزایش پایداری آن انجام شده است.

پایداری شبکه برق در تابستان ۱۴۰۵

اله‌داد با بیان اینکه شبکه برق کشور امسال نیز بدون فروپاشی گسترده شبکه فعالیت کرد، گفت: امسال چهارمین سالی بود که شبکه برق کشور با وجود شرایط دشوار، پایدار باقی ماند و خروج منطقه‌ای یا کلی شبکه رخ نداد.

وی افزود: در هفته‌ها و ماه‌های اخیر برخی کشورهای منطقه با حوادث و فروپاشی شبکه مواجه شدند و در مواردی نیز ایران برای بازیابی شبکه کشورهای همسایه کمک‌هایی ارائه کرده است.

افزایش ۲.۵ درجه‌ای دما در مرداد

مدیرعامل توانیر با اشاره به شرایط آب‌وهوایی تابستان امسال گفت: در میانه تابستان و در مردادماه، افزایش دمای حدود ۲.۵ درجه‌ای نسبت به میانگین بلندمدت ثبت شد و استمرار گرمای هوا، فشار بیشتری بر شبکه برق وارد کرد.

وی ادامه داد: با وجود افزایش دما و استمرار شرایط گرم، شبکه برق کشور توانست شرایط تأمین برق را مدیریت کند و برنامه‌های صنعت برق برای آمادگی زمستان نیز از هم‌اکنون آغاز شده است.

اله‌داد در پایان با تأکید بر نقش مدیریت مصرف گفت: همراهی مردم برای عبور از چالش زمستان ضروری است و استمرار همکاری مشترکان و مدیریت مصرف می‌تواند در تأمین پایدار انرژی در فصل سرد سال نقش مهمی داشته باشد.