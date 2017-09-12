به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان؛ بانک پارسیان یکی از ۱۲ بانک ایرانی است که در چارچوب توافق بانک مرکزی، قرارداد تامین مالی بلند مدت به ارزش ۸ میلیارد یورو با اگزیم بانک کره‌جنوبی منعقدکرد و به همین منظور این بانک در زمینه‌ قراردادهای فاینانس، آماده بررسی قبول عاملیت پروژه‌های ارائه شده از سوی متقاضیان است.

بر اساس این قرارداد؛ اگزیم بانک کره‌جنوبی ازطریق بانک های عامل ایرانی، نسبت به تأمین مالی پروژه های مختلف کشورمان در حوزه های عمرانی و تولیدی اقدام می‌کند و نتیجه این تفاهم راه‌اندازی بسیاری از پروژه‌های عمرانی و تولیدی است که اثرات بسیار مثبتی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

هدف ازاین طرح، تامین مالی میان مدت (با دوره بازپرداخت نهایتاً تا ده سال) خرید کالاها و خدمات از کشور کره‌جنوبی به منظور اجرای طرح های زیربنایی تولیدی و صنعتی و طرح‌های توسعه‌ای در ایران است و وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی تحت قرارداد، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام می‌کند.

همچنین در قالب قرارداد مذکور، معادل یورویی۱۰۰ میلیون دلار به عنوان تسهیلات ارزی کوتاه مدت(ریفاینانس) نیز اجرایی شد که تسهیلات موردنظر درقالب گشایش اعتبار اسنادی و باهدف تامین مالی کوتاه مدت جهت خرید کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی(حداکثر با دوره بازپرداخت ۱۸۰ روزه) و مواد اولیه واحدهای تولیدی( حداکثر با دوره بازپرداخت ۳۶۰ روزه) توسط خریداران ایرانی از صادرکنندگان کره جنوبی قابل استفاده است.

بنا به این اطلاعیه؛ نرخ سود بابت تسهیلات ۱۸۰ روزه با یوریبور شش ماهه با حاشیه سود ۱۸ درصد؛ و برای تسهیلات ۳۶۰ روزه با یوریبور شش ماهه با حاشیه سود ۳/۲ درصد است و همچنین سررسید اعتبار اسنادی؛ حداکثر ۷ ماهه و غیرقابل تمدید است.

لازم به ذکر است که نوع ارز اعتباری اسنادی از نوع یورو بوده که شعب بانک‌ها می‌توانند درصورت درخواست استفاده از هرکدام از تسهیلات مذکور مراتب را با اداره فاینانس مدیریت امور بین‌الملل هماهنگ کرده و نسبت به اخذ تسهیلات اقدامات لازم را انجام دهند.