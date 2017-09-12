محمد قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حفظ محیط زیست توسط شهروندان و مسئولان محقق نمیشود مگر اینکه فرهنگ سازی در سطح جامعه انجام شود، گفت: یکی از راههای فرهنگ سازی، برگزاری جشنواره «فیلم سبز» است که مسائل زیست محیطی را در قالب فیلم به مردم نمایش می دهد.
قدیمی عنوان کرد: شهرها در راستای دسترسی به توسعه پایدار باید در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست کوشا باشند.
وی بابیان اینکه مذاکراتی که با محیط زیست استان داشتیم به همکاری در برگزاری جشنواره بین المللی فیلم سبز همزمان با سراسر کشور در همدان منتج شد، اضافه کرد: باید برای رسیدن به توسعه پایدار خصوصا در همدان به عنوان باغ شهر که در سالهای اخیر مورد دست برد انسان ها قرار گرفته برنامه علمی ارائه کرد.
قدیمی یاداور شد:این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در همدان و با کیفیت تر از سال های گذشته برگزار میشود.
قدیمی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم سبز در مرکز همایشهای بینالمللی و قرانی همدان، گفت: برای اینکه جشنواره در مکانی فاخر با امکانات به روز و فضایی مناسب برگزار شود این تصمیم گرفته شد چراکه این مرکز از سالنهای متمرکز و جانبی با امکانات به روز برخوردار است.
ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز همزمان با سراسر کشور از ۱۸ تا ۲۲ شهریور ماه در همدان در حال برگزاری است.
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