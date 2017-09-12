پیروزی شانگهای مقابل گوانگژو و حذف تیم اسکولاری از آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گوانگژو چین امروز سه شنبه دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را مقابل شانگهای چین برگزار کرد و در نهایت با پیروزی در ضربات پنالتی به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

گوانگژو توانست در طول نود دقیقه به برتری ۴ بر صفر دست پیدا کند اما با توجه به پیروزی مشابه شانگهای در دیدار رفت، بازی به وقت اضافه کشیده شد.

دو تیم در وقت های اضافه نیز یک گل به ثمر رساندند تا نتیجه در پایان ۱۲۰ دقیقه ۵ بر یک به سود گوانگژو رقم بخورد. اما با توجه به قانون جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا در صورت تکرار نتیجه در بازی رفت و برگشت، در زمان های اضافه، همه چیز مجددا مساوی می شود.

به همین خاطر کار به ضربات پنالتی کشید که طی آن شاگردان ویاش بواش در تیم شانگهای چین توانستند با پیروزی ۵ بر ۴ در ضربات پنالتی، به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند و مانع صعود شاگردان فیلیپه اسکولاری شوند.

شانگهای در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار تیم های کاوازاکی و اوراواردز ژاپن خواهد رفت.