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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

شاهکار برانکو پرسپولیس را به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا برد

شاهکار برانکو پرسپولیس را به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا برد

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس پیروزی این تیم مقابل الاهلی عربستان و صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را مدیون تفکرات برانکو ایوانکوویچ دانست.

مرتضی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی سه بر یک پرسپولیس در دیدار مقابل الاهلی عربستان گفت: این بازی نشان داد فوتبال حرفه ای چقدر در جان پرسپولیس نفوذ کرده است. تک تک بازیکنان پرسپولیس از جان مایه گذاشتند. برایم رفتار کمال کامیابی نیا بسیار عجیب بود. از چنین بازیکنی که سابقه بین المللی دارد انجام چنین خطاهایی دور از باور است.

وی تصریح کرد: برانکو با تعویض هایش شاهکار کرد. او دستش روی نیمکت پرسپولیس خالی نیست. با این حال بهترین بهره را از تیمش برد و توانست یکی از شاهکارترین تفکراتش را در اجرای پلن B پیاده کند. این تیم می تواند به راحتی به فینال برود و واقعا افتخار می کنم که پیراهن این تیم را در دوره ای از زمان بر تن داشتم.

فنونی زاده در پایان درباره داور بازی هم اظهار نظر کرد و گفت: فکر می کنم اگر داور خطایی که در محوطه جریمه روی مهدی طارمی انجام شد را به درستی تشخیص می داد نمره کامل را می گرفت. با این حال داور به خوبی سوت زد و امیدوارم کلاس کاری برای داوران خوش فکر ایرانی باشد.

کد مطلب 4085596
مهدی مرتضویان

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