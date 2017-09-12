پرسپولیس شجاع بود/ کلاس بازیکنان بالا رفته است

ادموند بزیک در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی سه بر یک پرسپولیس در دیدار با الاهلی عربستان تصریح کرد: بازی شجاعانه بازیکنان پرسپولیس همان چیزی بود که می توانست این تیم را در بدترین لحظاتی که ۱۰ نفره شده بود به مرحله نیمه نهایی برساند.

وی تصریح کرد: برانکو نشان داد می تواند بهترین تصمیمات را در سخت ترین شرایط بگیرد. توانمندی یک مربی در همین لحظات روشن می شود. به نظرم شجاعت این مربی در تعویض هایش و انگیزه ای که این بازیکنان هنگام ورود به زمین داشتند سبب شد تا ورق بازی برگردد.

مهاجم اسبق پرسپولیس درباره درخشش مهاجمان این تیم در بازی امشب مقابل الاهلی اظهار داشت: آنها فعل خواستن را صرف کردند. چیزی جز پیروزی نمی خواستند و همین باعث شد تا باز هم بتازند و بجنگند. شما دیدید که مهدی طارمی تا آخرین ثانیه تلاش می کرد تا مدافعان جریف را در همان نیمه خودشان تحت فشار قرار دهد. کلاس بازیکنان پرسپولیس بالا رفته است و این موضوع به خاطر تفکری است که در آنها به وجود آورده اند.

بزیک در پایان در پاسخ به این سوال که آیا پرسپولیس می تواند با شکست الهلال عربستان به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد؟ تصریح کرد: من فکر می کنم الهلال عربستان یکی از قوی ترین تیم های چند سال اخیر آسیا بوده است. تیمی که امکانات و بازیکنان لازم را در اختیار دارد. آنها خیلی راحت از سد العین امارات گذشتند و توانایی رسیدن به فینال را نیز دارند. از طرفی پرسپولیس روی نوار پیروزی افتاده است و می تواند این روند را تا پایان بازی های رفت و برگشت خود مقابل الهلال عربستان دنبال کند.